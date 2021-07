Model Fran Pujas (22) i bivša misica Varaždinske županije Paula Hublin (21) ušli su u Zadrugu kao zaljubljeni par, no već nakon četiri dana njihova je veza 'pukla', a uslijedio je niz svađa.

POGLEDAJTE VIDEO: Fran Pujas na petom mjestu u Zadruzi iako je bio miljenik publike

Iz srpskog realityja nisu izašli kao pobjednici ali su bili jedni od finalista. Kroz cijeli show gledatelji su pratili njihove svađe i prepirke, a nakon izlaska i pogledanih snimki uslijedila je još jedna svađa.

Naime, Fran je navodno pogledao razne Pauline snimke koje su ga razočarale i povrijedile, a kada su se sreli nije se mogao suzdržati pa su se posvađali, opet, pred kamerama.

- Bila si s Nikolom ispod pokrivača, sa Čorbom u šteku, pitali su te što si imala sa Nikolom, ti si rekla "Ništa" - rekao joj je Fran.

Paula se nije ustručavala odgovoriti mu. Rekla mu je tako kako niti on nije nevin u svojim postupcima. Napad ju je zbunio pa je pomislila i da mu je netko naredio da ju napadne pred kamerama.

- Ja i Nikola? Ja sam isto gledala klipove u kojima se ti dogovaraš sa Đedovićem i znam sve, ne razumijem pokušaj pranja. Ne znam tko ti je dao upute da ovako pričaš. Mi smo se razišli, to je bila tvoja odluka. Nema potrebe da sada izmišljaš i lažeš. Ti sad vodiš reality vani, daju ti upute kao što su ti ih ovdje davali - odgovorila mu je oštro Paula.

Nakon prepirke komentirala ju je i u emisiji Zadruge "Premijera - Vikend Specijal" gdje je rekla kako se Fran treba suočiti sa stvarnošću.

- Mi smo se normalno rastali, nema pomirenja. On to ne može shvatiti, on samo izmišlja i kopa. Kad u životu shvatiš da si kriv za neke stvari, biti će ti lakše. Ne samo u našem odnosu, nego u cijelom životu - dodala je Paula.