Influencerica Paula Sikirić (25) na Instagramu se početkom godine pohvalila kako očekuje prinovu. Naime, poznato je da Paula često podijeli trenutke života s pratiteljima, a umjesto sretnih vijesti, ovaj put je odlučila javno progovoriti s kakvim se poteškoćama bori u trudnoći.

- Već dva dana imam poteškoća s disanjem, a danas me baš zakucalo. Kao i prije dva tjedna, kada sam bila hospitalizirana. Gušilo me do te mjere da sam u sjedećem i poluležećem položaju osjećala da gubim svijest'', započela je Paula pa nastavila: ''Ne pišem ovo da bih se žalila ili dobila pažnju već samo želim skrenuti pozornost da je svaka trudnoća za sebe i da sve što proživljavate, drage trudnice, za duboki je naklon i šaljem ogroman zagrljaj podrške. U kakvom god stanju bile, zapamtite, ovo je drugo stanje s razlogom. Napravila sam sve pretrage koje su bile potrebne da ustanovimo da je isključivo do trudnoće - tvrdi influencerica, a prenosi Story.

- I još samo nešto. Pusti priče 'trudnoća nije bolest', 'ne kukaj i budi zahvalna'. Da, nije bolest, ali je drugo stanje i svakog pogodi drugačije. Uvijek sam govorila: 'Ima me, krkan sam, mogu sve', a onda te u sekundi sruši u krevet. I opet znaš zašto je to tako, jer Bože hvala ti, u nama raste i razvija se novi život. Samo nježno prema sebi - dodala je.

Bivša radijska voditeljica zaručila se u kolovozu 2020. godine, a zaručnikov identitet vješto je skrivala u gotovo svim zajedničkim objavama.

- Rekla sam 'da' njegovu mljackanju u snu, njegovoj pasti napolitani, njegovoj razbacanoj odjeći i tenisicama. Rekla sam 'da' čovjeku koji me naučio voljeti, razumjeti i slušati. Ja sam voljena, mirna i najsretnija žena na svijetu! - napisala je uz fotku na kojoj se vidi zaručnički prsten.