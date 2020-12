Pažanin: 'Očekujemo ozbiljniju hranu i kulinarski napredak...'

Od ponedjeljka do četvrtka u 20:45 RTL prikazuje blagdansko izdanje emisije 'Tri, dva, jedan - ho, ho, ho!' u kojem su članovi žirija Željka Klemenčić, Tomislav Špiček i Ivan Pažanin

<p>Popularni splitski chef <strong>Ivan Pažanin</strong> (36) otkrio je za<a href="https://www.rtl.hr/tv/tri-dva-jedan-ho-ho-ho/ziri/3938952/pazanin-znamo-koliko-su-kandidati-napredovali-pa-od-njih-ocekujemo-i-ugodna-iznenadjenja/" target="_blank"> RTL.hr</a> što gledatelji mogu očekivati u showu 'Tri, dva, jedan - ho, ho, ho!', kakvi su kandidati, ali i bez čega nema Božića u njegovu domu.</p><p><strong>Kuhaj se vraća, no ovaj put u nešto kraćem i ponešto slasnijem izdanju. Što možemo očekivati od ovog božićnog izdanja showa?</strong></p><p>Kuhanje se vraća, ali u posebnoj božićnoj izvedbi. Bit će puno ljepote, izvrsnih ljudi, izvrsne hrane, baš će biti posebno, pogotovo za ovo vrijeme kada nam svima treba topline.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Pažanin objasnio kako se pravi kruh bez kvasca</strong></p><p><strong>S obzirom da je riječ o kandidatima koji su već bili dio showa u ranijim sezonama, hoće li se vidjeti kulinarski napredak kod njih?</strong></p><p>Sigurno je da očekujemo neku ozbiljniju hranu jer znamo što kandidati mogu, znamo koliko vrijede i koliko su naučili. Ne samo da očekujemo kulinarski napredak, nego i ugodna iznenađenja.</p><p><strong>Vjerujem da svi kandidati imaju ono nešto, no sigurno ti je nekoga bilo mrvicu draže vidjeti. Ili?</strong></p><p>Naravno da su svi kandidati dragi na neki svoj način, da se sprijateljiš s njima, ali i sigurno je da ima nekih malo dražih, što bih ja rekao da je i normalno i što se vidjelo u prijašnjim sezonama. Imam među njima i neke prijatelje, neke starije ljude koje je uvijek lijepo vidjeti.</p><p><strong>Kako su kandidati stari poznanici žirija, hoćete li biti nešto stroži u ocjenjivanju ili ćete ipak davati ocjene u blagdanskom duhu?</strong></p><p>Naravno da će na ocjenjivanje utjecati hrana i ambijent, ali kako ih već znamo, imamo i neka očekivanja. Mislim da će atmosfera biti blagdanska, ugodna, pa će tako biti i s ocjenjivanjem, ali to ne znači da će se te ocjene forsirati nego jednostavno znamo da ćemo od kandidata koje imamo dobiti dobru hranu.</p><p><strong>U emisiji ćemo vidjeti i najmlađe kandidate, klince Nereda i Rena. Što ti misliš – je li ikad prerano ili, pak, prekasno početi kuhati?</strong></p><p>Nikad nije rano početi kuhati, naravno, uvijek u pratnji roditelja, ali najvažnije je da ta djeca to vole i da uživaju u kuhinji. A mi smo vidjeli djecu od Nerada i Renmana i vidi se da su zaista i više nego zainteresirani i zaista su bili pravo iznenađenje.</p><p><strong>Bez čega nema Božića u tvom domu? A Badnjaka?</strong></p><p>U mom domu Božić je u intimnoj, obiteljskoj atmosferi i mislim da jednostavno mora biti takav. Kod nas je tako godinama. Na Badnjak se uvijek jede bakalar, juha od bakalara, bakalar na crveno, a tko ne voli bakalar, može se napraviti hobotnica. Navečer se rade fritule i kroštule.</p><p><strong>Postoji li neko tradicionalno jelo koje se od tvog djetinjstva kuha za blagdane?</strong></p><p>Tradicionalno jelo je definitivno bakalar i neka možda malo jača jela, nekakva pečenja.</p><p><strong>Što bi poželio sebi i drugima ovog Božića?</strong></p><p>Ovog Božića bih poželio samo zdravlja i sreće i da se sve ovo u čemu smo zapeli nekako riješi. I zato svima sretan Božić i sretna nova godina!</p><p><strong>POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA ‘FIRMA’:</strong></p>