Pecotić rasplakao curu Silviju: Napravio joj je emotivan video

Sritan ti rođendan, lipa moja, napisao je pjevač Marko Pecotić Peco na Instagramu i svojoj djevojci Silviji Dvornik zaželio sve najbolje. Par se ne odvaja jedno od drugoga, a Pecotić je Silviji 'poklonio' video u kojem se vrte njihove zajedničke privatne fotke te je tako obilježio njezin rođendan. To su videi s gaža, zabava, putovanja...

POGLEDAJTE VIDEO:

Silvia je u komentarima ostavila emotikon koji plače i tri srca. U pozadini videa svirala je pjesma 'Sve je tvoje' 4 tenora, u kojima pjeva Marko. Vijest o razvodu Marka Pecotića i njegove supruge Irene mnoge jer iznenadila jer su bili skladan par.

Foto: Instagram

- Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... to moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira što je i s druge strane to riješeno - priznao je Peco tada za Slobodnu Dalmaciju.

Foto: Instagram

Ranije su se Irena i Silvia znale družiti i objavljivale su zajedničke fotografije.

Najčitaniji članci