Peđa Jovanović o koncertu u zagrebačkoj Areni: To je kruna moje karijere, bit će spektakl

Jedan od najtraženijih pjevača u regiji, Predrag Peđa Jovanović, upravo će u Zagrebu imati svoj koncert karijere. Hitove poput 24/7, Želja, Nemoguća ljubav... publika će pjevati u Areni Zagreb 21. veljače.

- To je kruna moje karijere. Najveći koncert u mojoj dosadašnjoj karijeri i potrudit ću se da bude spektakularan - rekao je Peđa.

Zagreb: Pjevač Peđa Jovanović | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Peđa je poznat i po 'cover' izvedbama starih hitova, a koliko su njegovi 'coveri' maestralni pokazuju pregledi na YouTubeu. Naime, Peđin 'cover' 'Rekla si mi da ne voliš zimu' u originalnoj izvedbi Kemala Malovčića i Južnog vetra, broji preko 27 milijuna pregleda.

- Apsolutno smatram da društvene mreže oživljavaju stare hitove. U mom slučaju se to pokazalo točno. Sretan sam što sam neke stare pjesme približio mlađim generacijama. A ja volim zimu samo na planini. Volim skijanje - iskreno je rekao.

Zagreb: Pjevač Peđa Jovanović | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Među najslušanijim pjesmama je i duet u suradnji s Breskvicom 'Nemoguća ljubav'. No, zbog svog nastupa, Breskvica neće gostovati na koncertu, a i oko ostalih gostiju Peđa je ostao tajnovit, ali ne i oko pjesama.

- Čekajte da pogledam set listu - našalio se Peđa i nastavio:

- Pjevat ću, zasigurno, sve hit pjesme. Bit će i koji cover npr. 'Ja ću i dalje da ti pišem pjesme' koji me proslavio u koroni. Negdje na početku volim pjevati 'Želju' kad je još ta neka emotivna priča, a kada se atmosfera užari 'Ono nešto' - otkrio je Peđa.

A otkrio je i da bi volio ostvariti suradnju s nekim od hrvatskih izvođača kao i što mu se najviše sviđa u Hrvatskoj.

- Sviđa mi se što publika jako lijepo prihvaća sve što ja radim i što mi daje do znanja da je dobro to što radim. Drago mi je da već postoji potreba za nekim novim koncertima - rekao je Peđa.

Zagreb: Pjevač Peđa Jovanović | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na koncert će 99 posto, kako kaže Peđa, doći i njegova supruga Ana s kojom ima troje djece te s kojom je tri puta prekidao odnos. Pitali smo ga kako ipak zadržati brak.

- Pa kad je ljubav tu sve je lako. Bez ljubavi ništa neće trajati - rekao je.

Bliži se i Valentinovo pa smo pitali Peđu kako će on provesti Dan zaljubljenih.

- Radno, ali nastojim čim više slobodnog vremena posvetiti obitelji - odgovorio je Peđa.