Obavijesti

Show

Komentari 1
24 PITANJA

Peđa Jovanović o koncertu u zagrebačkoj Areni: To je kruna moje karijere, bit će spektakl

Piše Karla Lemaić,
Čitanje članka: 2 min
Peđa Jovanović o koncertu u zagrebačkoj Areni: To je kruna moje karijere, bit će spektakl
13
Zagreb: Pjevač Peđa Jovanović | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Jedan od miljenika ženske publike, Peđa Jovanović, svoj će koncert karijere održati upravo u Areni Zagreb. Otkrio je koje svoje hitove će zasigurno izvesti, hoće li gostovati Breskvica i zašto voli Hrvatsku

Admiral

Jedan od najtraženijih pjevača u regiji, Predrag Peđa Jovanović, upravo će u Zagrebu imati svoj koncert karijere. Hitove poput 24/7, Želja, Nemoguća ljubav... publika će pjevati u Areni Zagreb 21. veljače. 

- To je kruna moje karijere. Najveći koncert u mojoj dosadašnjoj karijeri i potrudit ću se da bude spektakularan - rekao je Peđa. 

Zagreb: Pjevač Peđa Jovanović
Zagreb: Pjevač Peđa Jovanović | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Peđa je poznat i po 'cover' izvedbama starih hitova, a koliko su njegovi 'coveri' maestralni pokazuju pregledi na YouTubeu. Naime, Peđin 'cover' 'Rekla si mi da ne voliš zimu' u originalnoj izvedbi Kemala Malovčića i Južnog vetra, broji preko 27 milijuna pregleda. 

- Apsolutno smatram da društvene mreže oživljavaju stare hitove. U mom slučaju se to pokazalo točno. Sretan sam što sam neke stare pjesme približio mlađim generacijama. A ja volim zimu samo na planini. Volim skijanje - iskreno je rekao. 

Zagreb: Pjevač Peđa Jovanović
Zagreb: Pjevač Peđa Jovanović | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Među najslušanijim pjesmama je i duet u suradnji s Breskvicom 'Nemoguća ljubav'. No, zbog svog nastupa, Breskvica neće gostovati na koncertu, a i oko ostalih gostiju Peđa je ostao tajnovit, ali ne i oko pjesama. 

- Čekajte da pogledam set listu - našalio se Peđa i nastavio: 

- Pjevat ću, zasigurno, sve hit pjesme. Bit će i koji cover npr. 'Ja ću i dalje da ti pišem pjesme' koji me proslavio u koroni. Negdje na početku volim pjevati 'Želju' kad je još ta neka emotivna priča, a kada se atmosfera užari 'Ono nešto' - otkrio je Peđa. 

A otkrio je i da bi volio ostvariti suradnju s nekim od hrvatskih izvođača kao i što mu se najviše sviđa u Hrvatskoj. 

- Sviđa mi se što publika jako lijepo prihvaća sve što ja radim i što mi daje do znanja da je dobro to što radim. Drago mi je da već postoji potreba za nekim novim koncertima - rekao je Peđa. 

Zagreb: Pjevač Peđa Jovanović
Zagreb: Pjevač Peđa Jovanović | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na koncert će 99 posto, kako kaže Peđa, doći i njegova supruga Ana s kojom ima troje djece te s kojom je tri puta prekidao odnos. Pitali smo ga kako ipak zadržati brak. 

- Pa kad je ljubav tu sve je lako. Bez ljubavi ništa neće trajati - rekao je. 

Bliži se i Valentinovo pa smo pitali Peđu kako će on provesti Dan zaljubljenih. 

- Radno, ali nastojim čim više slobodnog vremena posvetiti obitelji - odgovorio je Peđa. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Znamo ju kao Petru Lončar iz serije 'Zabranjena ljubav', a evo kako glumica sada izgleda
SLAVI 40. ROĐENDAN

FOTO Znamo ju kao Petru Lončar iz serije 'Zabranjena ljubav', a evo kako glumica sada izgleda

Anita Berisha proslavila se u RTL-ovoj sapunici koja se na malim ekranima prikazivala od 2004. do 2008. godine. Danas slavi 40. rođendan
Evo što će biti u serijama danas
DNEVNI PREGLED

Evo što će biti u serijama danas

Doznajte što vas očekuje ovog petka 30. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'La promesa', 'Daleki grad', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...
ŠOK FOTOGRAFIJA Sjećate li se hrvatske navijačice Magdalene? Evo kako ona danas izgleda
NEPREPOZNATLJIVA

ŠOK FOTOGRAFIJA Sjećate li se hrvatske navijačice Magdalene? Evo kako ona danas izgleda

Navijačica Magdalena Keškić privukla je pozornost javnosti nakon Svjetskom prvenstvu u Katru zbog zanimljivog izgleda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026