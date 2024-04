Peđa Jovanović rasprodao je tri puta Lisinski: 'Blizanac i ja radili smo pjesme i za Sašu Matića...'

Još s tri, četiri godine smo moj brat blizanac Nenad i ja pokazivali ogroman interes za glazbu. Pravili harmonike i gitare od kartonskih kutija, pjevali... Naši roditelji su to srećom prepoznali i nisu imali dileme, podržali su nas od starta, upisali u glazbenu školu. Mogu reći da doista otkada znam za sebe volim pjevati, svirati i da su upravo moje najranije uspomene vezane uz glazbu, priča nam glazbenik Peđa Jovanović (47) koji je s bratom blizancem Nenadom 27. ožujka zapjevao na daskama Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. Bio je to njegov drugi samostalni koncert u Zagrebu, a imao ih je još dva. Prvi je bio 25. ožujka, drugi 27. ožujka, a treći 14. travnja.

'Nisu nas baš razlikovali'

Kada su braća bila mlađa, priča nam Peđa, bilo je i situacija kada su ih zbog izgleda pomiješali, ali mu je to uvijek bilo simpatično.

- Dok smo bili mlađi bili smo puno sličniji, s vremenom se sve više i više razlikujemo, ali da je bilo situacija gdje su nas ljudi pomiješali - bilo je i to je znalo biti baš simpatično. U posljednje vrijeme, moram vam priznati, to i nije toliko često - ispričao nam je.

Foto: Privatni album

Glazbenik koji je tri puta rasprodao Lisinski, karijeru je započeo upravo s bratom u grupi 'Blizanci'. S Nenadom je svaki nastup, kaže nam, poseban doživljaj, a iako su krenuli 'svatko svojim glazbenim putem', uvijek su si velika podrška.

- Radujem se svakom našem zajedničkom nastupu. Nekih petnaestak godina smo se Nenad i ja bavili glazbenom produkcijom, imali svoj studio. Ja sam više bio zadužen za aranžiranje, a on za skladbe i tekstove. Bili smo jako uspješni u tome - rekao nam je.

Pisali za mnoge zvijezde

A veliki uspjeh pokazuje i impozantni repertoar glazbenika kojemu su blizanci radili pjesme. Našli su se tu Saša Matić, Aco Pejović, Dženan Lončarević...

- Aco Pejović - 'Nema te nema', Saša Matić - 'Ja se ne predajem', Dženan - 'Starim sam', Topalko - 'O svemu mi pričaj ti'... To su neke od pjesama koje smo radili za naše drage kolege - ispričao nam je Peđa.

Foto: Privatni album

Otkrio nam je Peđa, tijekom razgovora, kako su mu koncerti u Lisinskom bili prvi nastupi u Zagrebu, a publika ga je prihvatila odlično i pjevala je s njim svaku pjesmu u glas.

- Koncerti su, moram priznati, prošli iznad svih očekivanja. Publika je od prve do posljednje pjesme pjevala sa mnom u glas svaku pjesmu...Moram reći da sam presretan i oduševljen publikom i emocijama koje su ispunile dvoranu. Znate, ovo su bili moji prvi nastupi u Zagrebu i stvarno se želim zahvaliti publici koja je doista posebna, koja me tako lijepo dočekala i jedva se čekam ponovno vratiti u Zagreb - rekao nam je Peđa.

Foto: KOVAZGcom

Iznimno cijeni publiku

I sami smo iskusili atmosferu i to na drugom koncertu. Kada je koncert završio Peđa je sišao među publiku. Razgovarao je i fotografirao se s obožavateljima, a mnoge je tada iznenadio taj njegovog potez. 'Kako je čovjek običan, a takav glas i pjesme ima', čulo se u dvorani. Pitali smo Peđu i da nam prokomentira kako se odlučio na druženje s publikom.

- To je minimum koji sam mogao učiniti za sve te divne ljude koji cijene moj rad i kojima nije bilo teško doći iz raznih dijelova Hrvatske i regije kako bi pjevali sa mnom - objasnio nam je.

Nekoć bio u grupi Lexington

Peđa Jovanović bio je i dio grupe Lexington, a na drugom koncertu upravo mu je pjevač iz benda, Bojan Vasković bio gost na koncertu.

- To je jedan zaista prelijep period moga života. Lijepo smo se družili i surađivali. Sjajni glazbenici i još bolji ljudi. Puno sam naučio uz njih o glazbi, glazbenom svijetu, poslu, kako graditi karijeru i stvarno sam im jako zahvalan na tome - ispričao nam je glazbenik.

Foto: Extra FM

A onda je odlučio krenuti u solo karijeru. U tome mu je puno pomogla obitelj, najviše brat blizanac Nenad, a kažu da su 'krivci' i kolege iz Lexingtona.

- Svidjelo im se moje pjevanje, ohrabrivali su me snimam svoje pjesme i da klavijaturu zamijenim mikrofonom. Bilo je tu u početku nekih nesigurnosti...Brige hoće li sve biti kako treba. Naravno, ne bude uvijek sve po planu i kako si zamislimo, ali na moju sreću nije bilo puno lutanja i jako brzo se sve počelo odvijati i puno bolje nego što sam zamislio. Upravo i Boki i cijeli Lexington su jedni od glavnih krivaca za moju odluku o samostalnoj karijeri i velika su mi podrška. Puno im hvala na tome - rekao je.

Veliki uspjeh albuma

Pjevač je prošle godine objavio album '24/7', a ne krije koliko je sretan što su njegove pjesme prihvaćene kao i obrade po kojima je poznat u regiji.

- Jako sam zadovoljan reakcijom publike i to mi je sigurno veliki vjetar u leđa. Puno toga je u planu, u pripremi je puno novih pjesama, bit će tu dosta singlova, ali i albuma u budućnosti. Koncerti su također nešto što volim i trudit ću se da ih bude sve više - rekao nam je.

Foto: KOVAZGcom

Peđa ima i nekoliko najdražih glazbenika. Odrastao je uz Tomu Zdravkovića, Džeja, Olivera Dragojevića, Zdravku Čolića, Dinu Merlina.

- Duga je to lista - rekao nam je.

Podsjeća na Tomu Zdravkovića

Upravo ga s Tomom Zdravkovićem uspoređuju fanovi koji kažu 'da Peđa ima to nešto kada izvodi pjesme kao što je imao i veliki Zdravković'. Bilo je tu još i usporedbi sa Sinanom Sakićem, a onda i Kemalom Montenom.

- Mogu samo reći da mi jako godi kada me uspoređuju sa svim tim glazbenim legendama - moram priznati - ispričao nam je.

Ima sretnu obitelj

Peđa bi, kaže nam, volio da zna pisati tekstove, ali priznaje nam kako 'i nije baš neki talent'. To prepušta svojim suradnicima i prijateljima, a sve posvećuje supruzi Ani s kojom je u braku preko 16 godina te imaju troje djece.

- Kada su moji tekstovi u pitanju to prepuštam dugogodišnjim suradnicima i prijateljima Banetu Opačiću, Draganu Brajoviću - Braji, Milanu Miletiću...Mi se godinama družimo, poznaju me u dušu i znaju kroz što sam sve prošao, tako da iz tih razloga u mojim pjesmama ima dosta i autobiografskih trenutaka. Ali ona kojoj posvećujem emotivne stihove je svakako moja supruga Ana - ispričao nam je.

Foto: KOVAZGcom

Upravo mu je obitelj najveća podrška, a oni su mu kaže uvijek na prvom mjestu.

- Djeca, supruga, moji roditelji, brat, sestra... Zahvalan Bogu što ih imam i što su za mene uvijek tu - rekao nam je.

Slobodno vrijeme provodi s obitelji

A što glazbenik radi kada se ne bavi glazbom?

- Trudim se da slobodno vrijeme što je moguće više provedem s obitelji, znate da uz troje djece nikada ne može biti dosadno. Imam starijeg sina Mateja koji ima 15 godina, kćer Teu koja ima 13, a najmlađi Andrej ima 8. Najradije odemo u prirodu s našim psom Astrom. Šetamo, zezamo se, to mi napuni srce i baterije za sve nastupe i neprospavane noći. Osim toga rado uhvatim koji trenutak za i za videoprodukciju i fotkanje - rekao je Peđa koji je nekoliko svojih spotova čak sam snimio i smontirao.

Gostovao kod Aleksandre Prijović

Bio je gost i Aleksandri Prijović na koncertu u Rijeci.

- Aleksandra hvala ti puno na pozivu, ja sam totalno šokiran i iznenađen! Ja nisam bio ranije ni na jednom tvome koncertu i za to ti se ispričavam, znači ovo je ne svjetski, ovo je više nego svjetski. Svjetska, a naša! Ajmo jedan veliki aplauz za našu prelijepu Aleksandru - poručio je Peđa tada Aleksandri.

Foto: Ivo Šarić/24sata

Peđi smo ostavili najteže pitanje za kraj. Tko je to Peđa Jovanović?

- Moram priznati - jako teško pitanje! To je jedan lik kojega još uvijek nisam uspio upoznati do kraja. Tvrd orah! Jedan jako tvrdoglavi jarac, koji je vremenom naučio to iskoristiti pozitivno kako privatno, tako poslovno - priznao nam je za kraj.