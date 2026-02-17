Pedro Pascal uhvaćen u šetnji s dizajnerom Olarrom: Držali su se za ruke pa otišli u kino...

Pedro Pascal (50) ovog je vikenda snimljen u New Yorku u društvu dizajnera i sportaša Rafaela Olarre, a fotografije su brzo privukle pažnju javnosti.

Foto: GIDE, ALAM

Njih dvojica prošetali su Lower East Sideom prije nedjeljnog ručka, djelovali su vrlo opušteno, razgovarali i uživali u šetnji, a u nekoliko su se navrata zagrlili i držali za ruke. Nisu djelovali kao da žure, već kao da provode mirno popodne zajedno, razgledavajući kvart i razgovarajući.

Foto: GIDE, ALAM

Kasnije su zajedno otišli i u kino. Posjetili su Regal Cinema gdje su pogledali 'Wuthering Heights'. Sudeći prema fotografijama, sjedili su blizu i povremeno šaptali jedno drugome.

Foto: GIDE, ALAM

Iako nijedan od njih nije komentirao odnos, strani mediji nagađaju da između glumca i triatlonca postoji nešto više od prijateljstva. Rafael Olarra ranije je bio u vezi s glumcem i pjevačem Lukeom Evansom, s kojim je prekinuo 2021. godine.