Pejaković: 'Nastupao sam sa temperaturom 40, imao sam napad. Nitko ništa nije znao'

U mojoj dugogodišnjoj karijeri ima dosta teških, ali i jako puno lijepih stvari koje su mi se dogodile, ali generalno govoreći, najljepše sam se uvijek osjećao i još se osjećam kad sam na pozornici i pjevam, kao i kad u studiju snimam nove pjesme, rekao je Zlatko Pejaković (73) za Večernji list.

Pejaković je prvi nastup imao sa sedam godina. Bilo je to, kaže, u dvorištu njegove zgrade u Osijeku. Pred stanarima je otpjevao pjesmu 'Que sera sera' i dobio veliki aplauz. Već tada je znao da želi čitav život pjevati.

'Uvijek sam na pozornici davao i dajem cijeloga sebe'

I dan danas ima energije na koncertima. Ipak, bilo je i trenutaka kada je nastupao u lošijem zdravstvenom stanju.

- Nastupao sam sa temperaturom 40, imao bolove napada išijasa, iz kola hitne sam izlazio na pozornicu, nitko nikada ništa od toga nije primijetio i znao. Uvijek sam na pozornici davao i dajem cijeloga sebe, jer je to mjesto mog najdražeg i najprirodnijeg postojanja - priznao je Osječanin.

Otkrio je i odakle mu kondicija.

- Nekada volim prošetati malo, potrčati, ali to nije to u principu dovoljno da se bude takav na pozornici. Potreban je adrenalin za takvo nešto. Ako ga čovjek ima u sebi, on je takav i gotovo - istaknuo je pjevač.

'Osjećao sam se usamljeno i napušteno od cijeloga svijeta'

Zlatko je svoj najveći hit, pjesmu 'Čerge', napisao kao mladić. Inspiraciju je dobio kad je pao u jarak, a njegovo društvo to nije primijetilo i nastavilo je dalje slaviti.

- U jednom trenutku okliznuo sam se na toj poledici i pao u jarak. Moje veselo društvo to nije ni primijetilo i nastavili su dalje pjevajući. Ostao sam sam u jarku, snijeg je padao po meni, a glava je bila puna ciganske muzike. Osjećao sam se usamljeno i napušteno od cijelog svijeta. I pjesma je samo izašla iz mene. Kad sam se nekako, sam, iskobeljao iz tog jarka i došao ujutro kući, uzeo sam gitaru i u jednom dahu odsvirao 'Čerge - rekao nam je ranije.