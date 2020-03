Penélope i Ryder brane Deppa: 'Johnny nije obiteljski nasilnik'

Penélope Cruz (45) i Winona Ryder (48) stale su na stranu Johnnyja Deppa (56) u sudskoj tužbi koju je glumac podnio protiv bivše supruge Amber Heard (33).

Amber je prošle godine dala veliki intervju Washington Postu u kojem je opisala sebe kao žrtvu obiteljskog nasilja i zlostavljanja, a Depp ju je odmah tužio za klevetu. Dvije slavne glumice sad su potpisale izjavu da će svjedočiti na sudu u korist Deppa.

- Svjesna sam da je Amber Heard posljednjih nekoliko godina često istupala u javnosti i optuživala Deppa za obiteljsko nasilje, ali iz mog iskustva s Johnnyjem, ne mogu to nikako povezati s njim. Ne želim nikoga nazivati lažovom, ali ne vjerujem da su te užasne optužbe na njegov račun istinite. Iznimno me to uznemiruje jer ga jednako dobro poznajem kao i Amber - napisala je Winona Ryder u iskazu koji se nalazi u sudskom spisu, a prenosi People.

Ryder bila je u vezi s Deppom četiri godine i već je izjavljivala da nikad nije bio nasilan tijekom veze koja je počela 1990. Par se i zaručio pet mjeseci kasnije, ali su se ipak razišli.

- Poznajem ga samo kao dobrog i brižnog momka koji se vrlo, vrlo zaštitnički ponaša prema onima koje voli - rekla je jednom.

I Penelope Cruz je slično opisala svoje iskustvo s Deppom. U svojoj izjavi pred sudom rekla je da nikad nije vidjela Deppa kao nasilnika, iako ga je upoznala kad je imala 19 godina.

- Od tad je prošlo mnogo godina ali mogu reći da, osim što smo snimili tri filma, on je ostao moj jako dobar prijatelj. Oduvijek me impresionirala njegova ljubaznost, britki um i talent, te osebujni smisao za humor - rekla je Cruz.