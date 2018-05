Peppa Pig na udaru cenzora: 'U pitanju je gangsterski uradak!'

Jedna od stvari koje bi trebale dan danas čuditi prosječnog stanovnika zapadnih zemalja zasigurno je i cenzura. U pitanju je praksa koja se provodi širokim rasponom sredstava i postupaka. Tako se cenzurira uništavanjem 'nepoželjnih' sredstava izražavanja, brisanjem ili precrtavanjem 'nepoželjnih' ili 'nepristojnih' dijelova teksta ili slike pa sve do izričitog mijenjanja, izokretanja, a i falsificiranja onih dijelova koji se ne podudaraju sa svjetonazorom ili zakonskim odredbama vlasti ili urednika.

Najčešće je iza cenzure državna vlast koja cenzuru provodi u skladu sa zakonodavstvom ili neslužbeno, u sklopu tajnih službi. A jedna od država u kojima je cenzura uzela najviše maha je Kina, u kojoj je žrtvom cenzure postalo simpatično prase iz dječjeg animiranog filma 'Peppa Pig'.

Naime, ovaj lik je u Kini tek od 2015., no od tada pa do danas stekao je podosta veliku popularnost. No u nekom trenutku prošle godine, mladi su počeli koristiti likove tog ​​nevinog crtića kao simbol subverzije. Toliko su daleko išli da su postale popularne i tetovaže svinje Peppe. Toliko je daleko sve otišlo da je kineska gangsterska grupacija Shehuiren posve prihvatila Peppu kao svoj zaštitni znak. Ali nakon što je na kineskim društvenim medijima postala popularna i pjesmica koja popularizira tu tetovažu te spominje vlasti, stvari su se zaoštrile.

Kineska je vlada tako odlučila da više ne želi to tolerirati pa su tako obrisani sadržaji s popularne kineske video stranice Douyin. Ne samo da je od tamo uklonjena, već je Peppa maknuta sa svih društvenih medija.

- Peppa Pig bi trebala naučiti djecu o važnosti obitelji koja je sasvim prihvatljiva kineskoj kulturi, ali činjenica da su mladi ljudi pretvorili Peppu u nešto povezano s ruljom ili gangsterima je posve suprotna onome što je predsjednik Xi Jinping želio u Kini - izjavio je kineski stručnjak za digitalne medije Haiqing Yu za SBS News.

Foto: Twitter/Screenshot

Međutim, ako je nešto sigurno, to je činjenica da se zabranama ne može postići takav cilj. Cenzura će Peppu učiniti moćnijom no ikad prije te će samo potvrditi njen status u gangsterskim krugovima.

- Ako mladi Kinezi ne budu mogli rabiti Peppu kao svoj odušak, naći će neki drugi način za to. Ljudska kreativnost nema kraja - dodao je Yu.

O pobjedniku u ovom čudnom ratu svakako ćemo čitati u skorašnje vrijeme.

Tema: FILM