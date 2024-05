Ivan Đuričić planira snimiti film o Robiću, a za 24sata otkriva: 'Jedan detalj me baš okupirao'

Izložba u Muzeju grada Zagreba bila je 2007. godine. Zvala se 'Mister Morgen' a bila je o velikom Ivi Robiću. Došao ju je posjetiti mladi redatelj Ivan Đuričić (39), danas i dalje mlad, ali nešto iskusniji. Ideja mu je odmah pala na pamet. Taj je glazebni velikan zaslužio film o svom životu. I to ne dokumentarni, već igrani! Ivo Robić rođen je 1923. a preminuo 2000. godine.

- Kao klinac sam znao samo njegove pjesme. Potom me priča zaintrigirala. Počeo sam istraživati njegov život i odlučio da se u filmu bavimo prvim dijelom njegove karijere. To je dolazak u Zagreb i početak karijere, za vrijeme Drugog svjetskog rata, pa uspjeh pjesme 'Morgen' i gostovanje u Peri Como showu. Bilo je to 1959. godine, a predstavlja kao neki simbolični vrh i uspjeh. S druge strane, to je i najmanje poznato javnosti jer svi ga pamte iz kasnijih godina - otkrio nam je Đuričić pa nastavio:

- Primarno me zanimalo kako je pjevač iz zemlje u vrlo čudnim povijesnim okolnostima došao do svjetske slave, kako je Ivo Robić postao Ivo Robić. Rođen je u Garešnici, odrastao je u Bjelovaru, jer je njegov otac dobio premještaj, a on je došao do svjetske slave.

storyeditor/2024-03-08/409275-1.jpg | Foto: SINISA HANCIC/HISTORY I/C

Krajem 2017. Đuričić je počeo istraživati o njegovu životu. Prošao je arhive, razgovarao sa suvremenicima, sati su to razgovora u godinu i pol dana. Onda je usporedno počeo pisati i scenarij.

- Njegov život nije sustavno obrađen, bilo je tu puno kopanja po arhivima, na trenutke je sve to djelovalo kao arheološki posao. A ima 'mali milijun' zanimljivih caka i cveba. Mnogi detalji koji se dogodili bili su daleko filmičniji nego što sam mogao zamisliti, kao scenarist maštati. Detalj koji me najviše okupirao, a postao je okosnica filma, je svjetski uspjeh koji je prije svega ovisio o poslovnim sposobnostima njegove supruge Marte. Njihovo je partnerstvo bilo životno, ljubavno i poslovno. Da nije bilo Marte, ne bi bilo svjetske slave Ive Robića - priča nam Đuričić.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL/

Sve je još u fazi razvoja. Prvi je sljedeći korak natječaj za razvoj projekta. Kako kaže, to je povijesni film, žele međunarodnu produkciju. Iza njih stoji producentska kuća Wolfgang i Dolly, te direktorica Tamara Babun. U istraživanju je Đuričić došao do sjajnih, kako sam kaže, povijesnih podataka.

- Poslovi su se nekad sklapali na burzi muzičara, odnosno glazbenih sastava, a bilo je to na današnjem Trgu bana Jelačića. Prestižno je bilo tko će prvi otpjevati pjesmu iz nekog novog filma koji prikazuju. I onda su je masovno 'skidali', gledajući film, da bi je prvi u gradu izveli. Došlo je više muzičara, a onda bi svatko zapisao po dio - kaže nam Đuričić pa nastavlja:

- Otkrio sam sjajne stvari. Evo, jedanput su usred noći Ivo i menadžer Mihaljinec morali otputovati na Brijune jer je Tito poželio da mu baš Robić pjeva. A kad ga je u Hrvatskoj našao menadžer Perija Coma, Robić nije bio svjestan da je njegova pjesma hit u Americi i na 13. mjestu top ljestvice. Jako sporo su putovale informacije u to doba. Pazite, na Bilboardu je 13., a pjesma je bila na njemačkom i to samo 14 godina nakon rata, 1959... U tom trenutku iza sebe ostavio je i Sinatru, Nata King Cola... - ispričao nam je Đuričić.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL/

Šteta bi bilo da se takav život i karijera ne ekranizira...