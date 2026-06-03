Performans Joška Tešije u Zagrebu: 'Marilyn Monroe je cijeli život bila žrtva...'

Pretvorio sam se u Marilyn Monroe. Tjednima sam bio u njenom liku, proučavao filmove, čitao o njoj. Želio sam znati zašto je i dalje velika fama oko nje, i to 64 godine od njezine smrti, rekao nam je Joško Tešija, hrvatski art model.

U ponedjeljak je u povodu 100. obljetnice rođenja Marylin Monroe u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema bila multimedijalna izvedba Dimitrija Popovića, kao i performans "Dar i žrtva", koji je izveo Tešija.

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Bilo je puno poznatih lica, isticala se u elegantnoj kombinaciji Severina, koja je Popoviću pozirala kao Saloma, jedan od biblijskih likova koji je nadahnuo brojne svjetske umjetnike. Bili su tamo i Mirjana Bohanec Vidović, Zdenka Kovačiček, Goran Grgić, Anja Šovagović Despot, Ksenija Pajić... Tešijin performans nikoga nije ostavio ravnodušnim.

- Svi su bili zadovoljni, sve je ispalo super. Željeli smo pokazati Marilyn kao dar i žrtvu. Zbog toga je beba, kao dar života, a crna linija preko moga lica kao žrtva. Kad sam ušao detaljnije u njezin život, vidio sam koja je to patnja bila, kakva bol, pa nesretno, tužno i nasilno djetinjstvo. Sve je to utjecalo na njezin život i rad. Ona se u 16. godini udala da ne bi bila udomljena, zakon u SAD-u je bio da ako se udaš nemaš pravo biti udomljena. Jer dok je bila udomljena, bila je napastovana, zlostavljana, užasno je to bilo. Majka joj je imala shizofreniju, a njoj je falio otac, odnosno figura sigurnosti. Zbog toga je tražila zrelijeg muškarca, zaštitu, ali svi su je oni iskorištavali - rekao nam je Tešija.

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Marilyn Monroe rođena je kao Norma Jean Mortenson 1. lipnja 1926. u Los Angelesu. Već od tog dana sve što je moglo krenuti po zlu je krenulo. Majka joj je bolovala od teške paranoidne shizofrenije. Kao dijete gledala je kako majku, uz histerični smijeh, odvode na psihijatriju. Oca nikad nije upoznala. Ožiljci seksualnog zlostavljanja, trajna ljubavna prikraćenost, bolne psihoterapije, zlosretne ljubavi, žudnja za očuvanjem trudnoće i sretnim brakom, od kojih nijedna nije uslišana, ostavili su biljeg svakoj od nesretnih 36 godina, koliko je imala kad je umrla 4. kolovoza 1962. godine.

Časopis Playboy ju je 1999. proglasio seks-zvijezdom 20. stoljeća. O njoj je napisano više od 600 knjiga, a suveniri, plakati i majice s njezinim likom prodaju se jednako dobro kao na vrhuncu slave.

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- Koncipirajući performans strogo sam vodio računa da nipošto ne odražava ilustraciju života Marilyn Monroe, nego da bude neka vrsta emocionalne rezonance. Ne smije imati teatralnosti, već da više izazove nešto poput tihe nelagode. Performans evocira osjećaj da se iza blještavila slave i glamura nalazi nešto ranjeno i nedodirljivo. Stoga performans ne izražava fascinaciju mitom, nego tihi pijetet prema tragičnoj figuri Marilyn Monroe - rekao je Dimitrije Popović u razgovoru za tjednik Express pa dodao:

- Prošlo je više od 35 godina otkako je nastao ciklus radova inspiriran Marilyn. Tri su elementa na kojima sam stvarao taj portret intrigantne zvijezde, to su ljepota, eros i smrt.