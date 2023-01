Perković nakon svadbe ne želi zadržati prezime: 'Želim da u Parizu baca gospođa Elkasević'

Atletičarka Sandra Perković (32) je prvi dan u 2023. godini podijelila vijest da se zaručila za dugogodišnjeg partnera Edisa Elkasevića, a sada je i progovorila o zarukama.

- 2022. godina pokazala se zaista kao moja godina jer sam se 31.12. zaručila nakon deset godina veze s osobom koju volim najviše na svijetu i mislim da mi nije mogla bolje završiti, a 2023. bolje početi - rekla je za IN Magazin.

Foto: Privatni album

- Mislila sam u više navrata već da će me zaručiti pa se to nije dogodilo, tako da neću reći da sam prestala vjerovati, nego sam jednostavno pustila da se to dogodi. I, stvarno, bilo je u Londonu, gradu koji meni jako puno znači. Zezala sam se da sam se 2012. vratila zlatna s Olimpijade, 2017. sa Svjetskoga, a 2022. čak i dijamantna - ispričala je atletičarka.

Foto: Instagram/Sandra Perković

Priznala da je bila oduševljena što ju je Edis zaprosio upravo u Londonu.

- Izabrao je najljepši grad, najbolje mjesto, najljepši način. Je li kleknuo ili nije, to neka ostane naša tajna, ali ja sam jako kritična i napravio je sve kako treba - izjavila je Sandra.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Otkrila je i planira li uzeti Edisovo prezime.

- Želim da u Parizu 2024. baca gospođa Elkasević. Svi me pitaju hoću li ostaviti prezime Perković Elkasević i vjerojatno neću ostaviti Perković, ali nikad se ne zna - rekla je.

Kad su se zaručili Perković se zarukama pohvalila na Instagramu gdje ju prati preko 120 tisuća pratitelja

- Doviđenja 2022., dobrodošla 2023. Volim vas sve. Buduća gospođa Elkasević - napisala je u opisu ispod fotografije na kojoj pozira sa zaručničkim prstenom.

