Pero Galić o odlasku iz Opće Opasnosti: 'Ljudi koji su izašli iz mog života su to i sami htjeli...'

Pero Galić, bivši frontmen Opće opasnosti, početkom kolovoza sprema svoj prvi solo koncert – i to u rodnoj Županji.

Ovo mu puno znači, pogotovo jer koncert posvećuje pokojnom prijatelju i kolegi Slavenu Živanoviću Žiži, bez kojeg, kako kaže, Županja više nikad neće biti ista.

Zagreb: U KD Vatroslav Lisinski održan je koncert Šokačka rapsodija | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- To me malo trzne jer znamo cijelu priču, bez Slavena Županja nije ista, nije ni danas niti će ikad biti. Njemu u čast ćemo odsvirati pjesme koje smo zajedno stvarali tako da će tu biti emocija više nego što ih mogu zamisliti - rekao je Pero za In Magazin.

Otkrio je i da se nakon razlaza benda mnogo toga promijenilo u njegovom životu – osobito kada su u pitanju odnosi s nekim ljudima.

- Moram reći da su mi nažalost ili nasreću iz života izašli ljudi koji su to sami htjeli. Slavene, ako nas gledaš, frende, sve znaš - poručio je.

Komentare na društvenim mrežama o svojoj solo karijeri ne uzima previše k srcu.

- Nemaju pojma o tome, a govore, tako da je ludost to uopće komentirati te izjave... Ali ja sam ok, ja sam miran sa svim tim. Ja znam što je, a priče koje kruže će se same i porješavati - zaključio je.

Zagreb: Frontmen Opće opasnosti Pero Galić | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Podsjetimo, Opća opasnost se raspala nakon Žižine smrti, a Pero je nedavno objasnio koliko je pokojni kolega bio ključan za bend.

- Žiža je sve držao na okupu, on je bio to sve, mi smo samo dio posla radili, ali iza svega toga je čvrsto stajao Žiža. Odlaskom Žiže kao kad otvorite neke pregrade i sve se raširi, nismo mogli naći neku nit zajedničku koja bi nas povezala. Opća opasnost kao bend koji bi trebao nastupati pod tim imenom neće putovati više - rekao je.