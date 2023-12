Pero je u 'Životu na vagi' skinuo preko 40 kg, a za 24sata otkrio i druge promjene: 'Imam curu!'

Peru Jukića gledatelji ispred malih ekrana upoznali su u 'Životu na vagi', a pred kraj emisije je ispao. U show je ušao sa 180,5 kilograma, a tijekom emisije je izgubio 42,4 kilograma, što je 23,5% tjelesne mase.

Njegov boravak u 'Životu na vagi' obilježili su brojni usponi i padovi.

Jeste li bili razočarani kada ste napustili 'Život na vagi'?

Naravno da je bilo malo razočaranja zato što me samo Nina prestigla s ukupnim rezultatom. Svi su očekivali, pa tako i ja, da ću završiti u finalu, a i imao sam velike šanse da budem ukupni pobjednik. Ali kao što sam i rekao na vaganju, sastavni dio svakog natjecanja su pobjede i porazi tako da nisam nešto strašno razočaran. Postoji i druga nagrada za najboljeg nefinalista, pa se nadam da ću sve dobro odraditi doma i to osvojiti.

Foto: RTL

Pričali ste da ste se ranije aktivno bavili sportom, što je krenulo po zlu?

Krenulo je po zlu to što sam doživio teške ozljede, no nikad se nisam u potpunosti prestao baviti sportom. Prije 30 godina imao sam tešku ozljedu koljena jer sam se bavio malo ekstremnijim sportovima. Primjerice, već sam imao ozlijeđeno koljeno i rekli su mi da moram pripaziti, a ja sam se počeo aktivno baviti američkim nogometom i na jednoj mi je utakmici puklo koljeno, 'podrobio' sam sve živo.

Nakon što sam napravio magnet pitao sam doktora kakvi su mi rezultati, a on je rekao da mu je lakše nabrojiti što je čitavo nego što je potrgano. Naravno, što se dogodi kod većine sportaša, nakon karijere dobijemo kilograme jer sam jednostavno sa šest dosta teških i napornih treninga tjedno spao na to da sam tri mjeseca bio u krevetu pa na štakama, ne možete se kretati, a i dalje ste naučeni jesti kao i prije i tad se počinju stvarati problemi i gomilati kilogrami. Onda kreneš prerano s pokušajem oporavka, želiš početi što ranije trenirati pa onda se nagomilavaju ozljede, a bile su tu već i godine.

Rekli su mi da se ljudi nakon takve ozljede ne vraćaju u profesionalni sport, a ja sam se vratio i nakon toga odigrao još dvije sezone. Poslije su se ozljede redale jedna za drugom i nisam imao kontinuitet od nekih šest, sedam mjeseci da bih se vratio na staru kilažu.

Foto: RTL

Vaš boravak u 'Životu na vagi' obilježile su i vaše ozljede, što vas je guralo naprijed?

U show sam već došao s nekim ozljedama, imao sam teniski lakat, ali ja sam naučen na to. Posljednjih 15, 16 godina konstantno imam tu nesreću da stalno imam nekakve ozljede, a i imao sam tri, četiri operacije zbog toga. Uvijek me guraju ta moja 'luda glava' i natjecateljski duh.

Primjerice, kad smo dobili onaj zadatak od pet milijuna koraka pa kad jedno jutro nisam mogao stati na nogu, nisam mogao vjerovati da će me ozljede opet zaustaviti u zadacima. Ali opet, nastavio sam jer ipak ta ozljeda nije toliko problematična kad hodaš pravocrtno samo što boli, zapravo, ne oštećujem koljeno. Imao sam podršku svih iz tima jer su vidjeli da stvarno dajem sve od sebe i imam volju. Nisam osoba koja će odustati, ne znam što bi se moralo dogoditi da odustanem od nečega.

Foto: RTL

Što vam je bilo najteže?

Zapravo mi ništa nije bilo teško, jedino malo u početku jedenje povrća i tih nekih namirnica na koje se nisam naviknuo i zato sam prvih 15-ak dana pustio ostale da kuhaju. Nakon toga preuzeo sam, možemo to tako reći, jednu od glavnih uloga u kuhinji. Kad su vidjeli kako pripremam namirnice, na kraju su sami željeli da ja pripremam jela.

Bilo mi je najteže što su moje mama i njezina sestra bolesne pa nisam mogao svaki dan čuti kako su, brinuo sam se kako će same sve, pa sam to zamolio produkciju da mi jave. Tetka je bila jako ponosna na moju odluku da se prijavim u show. Brinuo sam se i što su i šogorica i nećak morali seliti, ali naposljetku su im pomogli moji prijatelji.

Foto: RTL

Koliko Vam je trebalo da se priviknete na prehranu?

Većinu sam te prehrane znao, jedino sam se trebao naviknuti na neke nove namirnice. Bilo je problem priviknuti se živjeti bez gaziranih sokova jer mi je nakon nekih namirnicama, primjerice, luka, sokovima lakše isprati te okuse. To je bilo malo problematično, no što se tiče prehrane, priviknuo sam se brzo i rekao si da ću svakoj namirnici dati šansu i probati je.

Primjerice, ona krem juha od brokule bila mi je, malo je reći, odvratna. Kad je došla profesionalna kuharica 'zero waste' kuhinje, bilo nam je to ukusno jesti, a kada smo mi skuhali, bilo je grozno. Nije samo do namirnice nego i do pripreme namirnica. Mi nismo naučili kuhati te namirnice, veći je problem bio u pripremi nego u tim namirnicama.

Foto: RTL

Možete li nam usporediti Peru prije i Peru sada? Kako sada izgleda vaš jedan dan?

Nema neke velike razlike. Bio sam isti i prije i sada, 40-ak i nešto kilograma sam lakši, to jedino, te fizički slabiji, ali kondicijski jači. Prije sam bio kondicijski spremniji, a sada sam spreman, no u slabijoj sam snazi - tu sam izgubio. Dizao sam 200 kilograma mrtvog dizanja bez problema, ali sam mogao boksati rundu i pol kvalitetno, dvije i pol recimo polukvalitetno. Sada kada sam izašao, otišao sam na roštilj, a potom odmah na trening.

Trener je ostao iznenađen, pet rundi sam boksao bez problema, bez umora. Kontroliram se što se tiče prehrane, ne prejedam se kao prije, a kako izgleda dan? Nema velike razlike u odnosu na prije - i prije sam trenirao šest treninga tjedno, sada također treniram, sad isto radim dva treninga dnevno, ali kad počnem raditi, neću moći jer ujutro moram biti na poslu. Jedino što si sada pripremam hranu i nosim sa sobom.

Foto: RTL

Koji su daljnji ciljevi?

Daljnji su ciljevi ono što sam rekao Marijani nakon vaganja kad sam ispao - 50 kilograma skinuti, sad je cilj na 60-ak, probati doći ispod 110 kilograma, probati doći u finale i biti bolji od pobjednika, a za nefinalista svi očekuju da bih ja trebao pobijediti. Probao bih biti bolji i od svih finalista ukupno i održavati te kilograme.

Na staro se neću vratiti sigurno, a nakon finala radit ću na definiciji i vratiti staru snagu, da ne izgledam štrkljavo u rukama i ramenima, naučio sam da izgledam krupno. Planiram se i dalje baviti sportom, i to je to.

Foto: RTL

Kakav je vaš ljubavni status?

Odnedavno sam u sretnoj vezi, nisam više kao u showu slobodan. Imam curu, tako da evo, to je to od mene zasad.