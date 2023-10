Perry je ljubio Juliju Roberts, a onda ju ostavio: Bojao se da mu ne slomi srce, zajedno i glumili

Zvijezda serije 'Prijatelji', Matthew Perry (54), koji je iznenada preminuo u subotu u jacuzziju proslavio se ulogom Chandlera Binga. Glumac je pronađen mrtav u svojoj kući u Kaliforniji, a prema pisanju stranih medija sumnja se na to da je preminuo od utapanja. Navodno je imao srčani zastoj.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

O njegovom ljubavnom životu se ne zna puno, ali su njegovi memoari rasvijetlili neke veze.

Jedna od najpoznatijih bila je s glumicom Julijom Roberts, s kojom je bio samo nekoliko mjeseci. U svojim je memoarima otkrio zašto je njihova veza završila. Od početka veze je Perry osjećao ogroman pritisak zbog veze sa slavnom zvijezdom, a ostavio ju je nakon tri mjeseca jer je mislio da će ona njemu slomiti srce, smatrao je da nije bio dovoljno dobar za nju.

Foto: Profimedia

Glumica se pojavila i u jednoj epizodi prijatelja - 'The One with the Super Bowl: Part Two'.

Osim Julije, Perry je bio i s Yasmine Bleeth, Lizzy Kaplan i Rachel Dunn. 2018. godine je ušao u vezu s menadžericom Molly Hurwitz, koju je zaprosio 2020. godine. Međutim, samo godinu dana nakon su prekinuli.