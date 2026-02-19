Pervan kreće na turneju po Hrvatskoj: Veliko je postignuće znati da nisi uzaludno živio

Povodom 30 godina stand-up karijere Željka Pervana u Hrvatskoj, jednog od najprepoznatljivijih autora domaće satire i kreatora kultne 'Večernje škole', održana je konferencija za medije na kojoj je, uz tortu i tople napitke za prisutne, najavio veliku obljetničku turneju.

Govoreći o dugom profesionalnom putu, odmah na početku, kroz šalu je istaknuo kako je ova obljetnica mogla imati i posve drugačiji epilog:

- Shvatio sam da se 30 godina već bavim ovim, što je porazno za bilo koje biće, 30 godina se nečim baviti. Da nije ovaj posao takav kakav je, predao bih se. Trebao sam umrijeti jedan, dva puta već do sada. Jedna ogromna žila mi je pukla, imao sam pola sata. Onda su mi herc izvadili, popravili i vratili nazad. Trebao sam umrijeti prije dvije godine, onda ne bismo imali okruglu obljetnicu nego posmrtnu, bilo bi puno više novinara.

Zagreb: Željko Pervan voditelj je emisije na Z1 televiziji | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL /ilustrativna fotografija

Prisjetio se samih početaka stand-upa u Hrvatskoj, vremena kada se taj format tek pokušavao razumjeti i definirati:

- Tad se nije znalo formulirati što znači stand-up. Kao, dođi pa nešto pričaj. Što da pričam?! Pola sata ja, pola sata jedan Amerikanac, vrlo duhovit, bezobrazan, jezičina nevjerojatna. Tad sam vidio što je u stvari stand-up: - bezobrazluk.

Govoreći o kreativnosti i pokušajima da se humor institucionalizira, osvrnuo se na ideju škole stand- upa u Hrvatskoj:

- Bilo je pokušaja da se napravi škola stand-upa. A što bi se učilo, zapitao sam se?! Ako nisi za to rođen, nema šanse da to radiš. Možeš biti uporan, ne znam, k’o Dabro, ali ne ide! Jednostavno ne možeš uspjeti. Tih 20 posto što čini razliku između prosječnog i dobrog, to je nenaučivo.

Na pitanje o promjenama u društvu i publici kroz tri desetljeća, zaključio je kako se suštinski ništa bitno nije promijenilo:

- Oduzmi mikrovalnu i pametne telefone, čovjek je isti k’o 1537. Zavist, zloba, ljubomora, muško ženski odnosi, sve je isto.

Na upit novinara zašto je upravo "Večernja škola" najviše obilježila njegovu karijeru i što ju je učinilo tako primamljivoj publici, Pervan je naglasio univerzalnost formata:

- Zajednički nazivnik je to da su svi išli u školu. U Zagreb, Travnik i tako. Sjedenje u klupi, ispitivanje, zadaci. To je životno. Forma je pogođena.

Objasnio je kako je projekt nastao iz zadatka da se napravi sadržaj koji će biti gledan, a da minimalno košta:

- Dobio sam zadatak da napravim nešto da je jako gledano, ali da ništa ne košta. I onda sam uzeo formu škole. Kao profesor, sve stane unutra. Od biologije, filozofije, glume. Brdo sadržaja kroz jednu formu.

Prisjetio se i razvoja emisije te njezina utjecaja izvan Hrvatske:

- Onda je došao Mladen, pa Zuhra, pa ekipa. Imam doma dvije i pol minute rumunjske Večernje škole. Ne znam što govore, ali ista je forma. Srbi imaju Kursadžije, u Austriji isto postoji slična emisija. Forma je jednostavna i svi je prepoznaju.

Govoreći o odnosu društva prema uspjehu, prisjetio se velikih dvorana i reakcije javnosti:

- Kad smo imali Večernju školu u Ciboni, bilo je 5000 ljudi na predstavi, što je ekvivalent jednom pjevaču na hipodromu kad se usporedi količina ljudi na predstavi, i nitko ništa. Hrvatska oprašta sve, ali uspjeh ne. To je nešto najstrašnije čime možeš uvrijediti ljude oko sebe, uspjeti.

Zaključno je istaknuo što mu danas predstavlja najveću potvrdu rada:

- Kad se okrenem na 30 godina iza sebe i ljudi kažu da su uz to odrasli, znam da nisam uzaludno živio. To je veliko postignuće!

U sklopu obilježavanja 30 godina stand-up karijere najavljena je obljetnička turneja koja je već izazvala velik interes publike. Zbog rasprodanog prvog zagrebačkog termina 19. ožujka dodan je i drugi datum 27. ožujka. No, prije toga Željko Pervan svoj stand-up vodi u Rijeku 11. ožujka, Župu dubrovačku 10. travnja te u Sisak 17. travnja 2026. godine, a bit će toga i još. Pred publikom koja je uz njegove nastupe odrastala, Pervan će zaokružiti tri desetljeća rada onako kako je i započeo, bez kompromisa i bez zadrške