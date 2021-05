Nova epizoda 'Pervanova dnevnika' koji se prikazuje na Z1 televiziji, Željko Pervan (58) i Mladen Horvat otkrili su kako je završila oklada. U prethodnoj emisiji kladili su se je li premijer Andrej Plenković (51) viši od predsjednika Zorana Milanovića (54).

POGLEDAJTE VIDEO: Pervan izgubio okladu radi 2 centimetra

U slučaju da izgubi okladu, Pervanov zadatak je bio obrijati bradu i brkove, što je na kraju morao učiniti jer nije bio u pravu kad se kladio da je predsjednik Milanović viši od premijera Plenkovića.

- Izgledam kao baba iz toplica, poslije 31 godine izgubim okladu. Predsjedniče, hvala vam što ste niži od Plenkovića, bio sam siguran da ste viši. Koga si uopće pitao da doznaš je li Milanović 189 cm visok? - upitao je Pervan prijatelja Horvata i dodao da on nikada od Mladena ne bi tražio da se obrije kad bi izgubio okladu.

- Ja to tebe ne bih nikada tražio, 31 godinu nosim bradu i onda me ovaj bivši bradonja natjera da obrijem bradu. Gledaj kako sad izgledam, kao Čobanković. Ti si me natjerao da se kladim. Nemoj da te vidim da uživaš u ovome - rekao mu je Pervan.

Gledatelji su u komentarima ispod tog videa na YouTubeu pisali da su iznenađeni što se Pervan obrijao, ali i kako im se sviđa njegov novi look.

- Trebalo je imati muda ovo napraviti. Gospodine Pervan, sad bez brade izgledate 10 godina mlađe - pišu pratitelji.