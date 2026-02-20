Pervan: Trebao sam umrijeti 2 puta do sada. Ogromna žila mi je puknula, imao sam pola sata'

Željko Pervan je, povodom 30 godina stand-up karijere, održao u četvrtak konferenciju za medije na kojoj je najavio i veliku obljetničku turneju. Govoreći o dugom profesionalnom putu je istaknuo kroz šalu kako je ova obljetnica mogla imati posve drugačiji epilog.

- Shvatio sam da se 30 godina već bavim ovim, što je porazno za bilo koje biće, 30 godina se nečim baviti. Da nije ovaj posao takav kakav je, predao bih se. Trebao sam umrijeti jedno dva puta već do sada. Jedna ogromna žila mi je pukla, imao sam pola sata. Onda su mi herc izvadili, popravili i vratili nazad. Trebao sam umrijeti prije dvije godine, onda ne bismo imali okruglu obljetnicu nego posmrtnu, bilo bi puno više novinara - rekao je Pervan.

Pervan se prisjetio i samih početaka stand-upa u Hrvatskoj te poručio kako se tada nije znalo formulirati što znači 'stand-up'.

- Kao, dođi pa nešto pričaj. Što da pričam?! Pola sata ja, pola sata jedan Amerikanac, vrlo duhovit, bezobrazan, jezičina nevjerojatna. Tad sam vidio što je u stvari stand-up: bezobrazluk - rekao je. Rekao je i kako je postojala ideja škole stand-upa.

- Bilo je pokušaja da se napravi škola stand-upa. A što bi se učilo, zapitao sam se?! Ako nisi za to rođen, nema šanse da to radiš. Možeš biti uporan, ne znam, k’o Dabro, ali ne ide! Jednostavno ne možeš uspjeti. Tih 20 posto što čini razliku između prosječnog i dobrog, to je nenaučivo - istaknuo je.

Na pitanje novinara zašto je 'Večernja škola' najviše obilježila njegovu karijeru, Pervan je rekao da je zajednički nazivnik to da su svi išli u školu.

- U Zagreb, Travnik i tako. Sjedenje u klupi, ispitivanje, zadaci. To je životno. Forma je pogođena - objasnio je te dodao kako je projekt nastao iz zadatka da se napravi sadržaj koji će biti gledan, a da minimalno košta. Prisjetio se i razvoja emisije te njezina utjecaja izvan Hrvatske.

- Onda je došao Mladen, pa Zuhra, pa ekipa. Imam doma dvije i pol minute rumunjske Večernje škole. Ne znam što govore, ali ista je forma. Srbi imaju Kursadžije, u Austriji isto postoji slična emisija. Forma je jednostavna i svi je prepoznaju - rekao je.

U sklopu obilježavanja 30 godina stand-up karijere najavljena je obljetnička turneja koja je već izazvala velik interes publike. Zbog rasprodanog prvog zagrebačkog termina 19. ožujka dodan je i drugi datum 27. ožujka. No, prije toga Željko Pervan svoj stand-up vodi u Rijeku 11. ožujka, Župu dubrovačku 10. travnja te u Sisak 17. travnja 2026. godine, a bit će toga i još. Pred publikom koja je uz njegove nastupe odrastala, Pervan će zaokružiti tri desetljeća rada onako kako je i započeo, bez kompromisa i bez zadrške