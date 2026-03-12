Obavijesti

RIFF ZA ŠAPE

Pet bendova svirat će na humanitarnom koncertu za pomoć napuštenim životinjama

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: Sklonište za životinje Velika Gorica/promo

Bendovi će se okupiti na pozornici kako bi kroz energičan koncert potaknuli publiku na solidarnost i podršku organizacijama koje svakodnevno brinu o životinjama bez doma

U srijedu, 8. travnja, zagrebački Vintage Industrial Bar bit će domaćin humanitarnog koncertnog događaja RIFF za ŠAPE, večeri glasnog rocka i metala s ciljem prikupljanja pomoći za napuštene i privremeno zbrinute životinje.

Koncert se održava u organizaciji benda Rum Smugglers u suradnji sa ZooCityjem, Vintage Industrial Barom, ENTRIO.hr i HDS-om, i uz pomoć Digicraft.hr i Fireball Figurines koji će isto tako doprinijeti eventu putem malih ali pamtljivih znakova pažnje svim dolaznicima ovog humanitarnog eventa, dok će Domino's Pizza isporučiti kodove s popustima svim dolaznicima eventa te se pobrinuti o tome da izvođači slučajno ne ostanu gladni. 

Foto: promo

Sav prihod od prodaje ulaznica te dodatnih dobrovoljnih donacija bit će iskorišten za kupnju poklon bonova u trgovinama ZooCity. Bonovi će biti donirani Skloništu za životinje Velika Gorica i udruzi Sigurna Kućica, kako bi pomogli u pokrivanju troškova  hrane, opreme i drugih potrepština za životinje u njihovoj skrbi.

Na koncertu će nastupiti Rum Smugglers, Smrdljivi Martini, Brutala, Ocean of Another te Purple Stain – RHCP tribute. Tokom večeri publiku će i sve prisutne zabavljati svima već poznati DJ Kneža puštajući samo najbolje hitove.

Ulaznice su dostupne u pretprodaji u Dirty Old Shop & Grif bar (fizičke) te online putem Entrio.hr po cijeni od 12 €, dok će na dan koncerta biti dostupne na ulazu u Vintage Industrial Bar po cijeni od 15 €. Svi posjetitelji koji kupe ulaznicu ili ostave dodatnu dobrovoljnu donaciju dobit će mali poklon kao uspomenu na ovaj humanitarni događaj.

