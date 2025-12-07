Pet godina bez Džeja Ramadanovskog: Ovo je životna priča mangupa s dušom balade

Džej Ramadanovski, legendarni pjevač romskog podrijetla, bio je mnogo više od glazbene zvijezde; bio je simbol jedne epohe, glas koji je s jednakom lakoćom pjevao o slomljenom srcu i slavio život. Njegov put od dorćolskog dječaka bez sretnog djetinjstva do kralja narodne glazbe, ovjekovječen i u popularnom biografskom filmu Nedelja, priča je o talentu, karizmi i borbi koja je ostavila neizbrisiv trag na sceni bivše Jugoslavije.

Rođen 1964. godine u Beogradu, Džej je odrastao u siromaštvu na Dorćolu. Nakon razvoda roditelja, djetinjstvo je proveo uglavnom kod bake i u domovima za odgoj djece i mladeži zbog sklonosti maloljetničkoj delinkvenciji. "Bio sam samo mali Ciganin iz odjeljenja, dijete razvedenih roditelja... Više sam bio gladan nego sit", iskreno je govorio o teškim počecima.

Foto: Facebook/Nives Celzijus/kolaz

Nakon vojske i kratkog rada u tvornici, sudbina ga je spojila s hitmejkericom Marinom Tucaković. Prema vlastitoj anegdoti, upoznao ju je sasvim slučajno, dok je s prijateljem pokušavao prodati bundu. Marina je prepoznala njegov izniman talent i nagovorila ga da snimi ploču. Profesionalni proboj dogodio se 1987. na festivalu MESAM s pjesmom "Zar ja da ti brišem suze", gdje je osvojio drugo mjesto i srca publike.

Tijekom devedesetih, Džej je postao jedan od najpopularnijih pjevača u regiji. Njegova diskografija, koja broji 13 studijskih albuma, ispunjena je hitovima koji su postali dio glazbene baštine. Bio je majstor emotivnih balada poput "Nedelja", "Gde ću sad, moja ružo" i "Uspeo sam u životu", ali i energičnih, veselih pjesama kao što su "Ko se s nama druži" i "Seksi ritam".

Njegova popularnost prelazila je granice, a turneje je održavao diljem Europe, Kanade i SAD-a. Producent Marko J. Konj opisao ga je kao "utjelovljenje pravog rock & roll načina života", ističući njegovu sirovu energiju i autentičnost.

Džej nikada nije skrivao svoj boemski način života, koji je uključivao alkohol, kocku i život "punim plućima". Iako ga je Marina Tucaković često kritizirala i savjetovala da uspori, on bi sve okretao na šalu. "Jesam ja došao kod tebe po pjesmu ili po savjet?", odgovorio bi joj u svom stilu. Iza osmijeha i šala krio se, kako su prijatelji govorili, tužan čovjek s mnogo ožiljaka na duši.

Foto: Jakov Š./Privatan album

Zdravstveni problemi postali su ozbiljni 2017. godine, kada je u Beču operirao srčane zaliske. Nažalost, 6. prosinca 2020. godine, njegovo srce je stalo. Preminuo je u 57. godini u snu, u svom stanu na voljenom Dorćolu. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana u Beogradu uz zvuk 50 violina koje su svirale njegov najveći hit, "Nedelja".

Džej Ramadanovski ostaje upamćen kao jedinstveni umjetnik čije pjesme i danas žive u kavanama i srcima publike. Bio je, kako je rekla pjevačica Mina Kostić, pošten i dobar čovjek, a njegov glas i energija i dalje nedostaju na glazbenoj sceni.

