Publika će 22. ožujka moći pogledati pet izvedbi triju predstava
Pet predstava HNK Zagreb u 24 sata: Evo što je na repertoaru!
Ususret obilježavanju Svjetskoga dana kazališta, koji se svake godine slavi 27. ožujka, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu priprema poseban kazališni dan. U samo 24 sata, u nedjelju, 22. ožujka, publika će imati priliku pogledati čak pet izvedbi triju različitih predstava, čime zagrebački HNK još jedanput potvrđuje da posljednjih sezona ruši rekorde i po posjećenosti i po broju izvedbi vlastitih predstava.
Kazališni dan počinje u jutarnjim satima u foajeu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu, gdje će se u 10.30 i 12 sati izvesti operna predstava za djecu “Vještica Hillary i uvrijeđeni kontrabas”. Riječ je o jednoj od najomiljenijih predstava za najmlađu publiku koja već više od desetljeća igra na repertoaru kazališta te redovito okuplja djecu i njihove roditelje, potvrđujući važnost razvoja kazališne publike od najranije dobi.
Program se nastavlja na novoj sceni HNK, HNK 2, gdje će se izvesti predstava “Budi uvijek kao zmaj” našeg suvremenog autora Espija Tomičića, a u režiji Olje Lozice. Predstava je već na premijeri u rujnu 2025. privukla pozornost kazališne javnosti te je uvrštena u program ovogodišnjih Marulićevih dana, najvažnijeg festivala hrvatskoga dramskog pisma.
Kazališni dan završava u večernjim satima u Tonskoj dvorani Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu izvedbom višestruko nagrađivane predstave “Zbilja” autorskog projekta redatelja Tomislava Šobana. U glavnim ulogama nastupaju nacionalni prvaci Nina Violić i Livio Badurina. Predstava je osvojila niz prestižnih nagrada, među kojima su Velika nagrada Bijenala scenskog dizajna, Nagrada za najbolju predstavu u cjelini na 34. Marulićevim danima i Nagrada za najbolju režiju na Danima satire Fadila Hadžića.
Nina Violić osvojila je Nagradu za najbolje glumačko ostvarenje na Marulićevim danima, dok je Livio Badurina za ulogu dobio Nagradu “Mladen Crnobrnja” na Danima satire Fadila Hadžića.
Pet izvedbi u jednom danu snažna su potvrda umjetničke i produkcijske vitalnosti Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i još jedna prilika da publika uoči Svjetskog dana kazališta proslavi kazališnu umjetnost na njezinu prirodnome mjestu, na pozornicama središnjeg nacionalnog kazališta.
