OSUĐUJU RAT U GAZI

Pet zemalja bojkotira Eurosong 2026., neke ga neće ni prenositi

Piše HINA, Tina Ozmec-Ban,
Ove godine nam nedostaje pet članova obitelji. Volimo ih i nadamo se da će se vratiti. Potpuno smo jasni: učinit ćemo sve u našoj moći da nađemo način za njihov povratak, poručio je direktor Eurosonga Martin Greene

U prosincu prošle godine pet zemalja je najavilo kako će bojkotirati Eurosong 2026., nakon što je Europska radiodifuzijska unija (EBU) objavila kako će se Izrael natjecati ove godine. Ubrzo nakon toga su natjecanje odlučile bojkotirati Španjolska, Irska, Slovenija, Nizozemska i Island. 

Neke od tih zemalja, odnosno njihove javne radiotelevizije, objavile su kako neće ni prenositi natjecanje. Slovenska radiotelevizija RTV najavila je da će u subotu umjesto finala Eurovizije emitirati program posvećen Palestincima. Španjolski RTVE planira glazbeni događaj koji nije povezan s Eurovizijom, a irski javni servis RTE epizodu televizijske serije, prenosi France Presse. 

Evo što emitiraju umjesto Eurosonga 

- Umjesto eurovizijskog cirkusa, program javne televizije bit će u znaku tematske serije 'Glasovi Palestine' - stoji u nedjeljnom priopćenju RTV-a Slovenije.

- Španjolska televizija slavi 70 godina postojanja, sedam desetljeća tijekom kojih su emitirani milijuni pjesama tisuća umjetnika. RTVE odaje počast tom nasljeđu i okreće se budućnosti kroz novo specijalno izdanje emisije 'La Casa de la Musica' - objasnili su iz RTVE-a početkom svibnja, bez izravnog spominjanja Eurovizije.

Ana Maria Bordas, direktorica produkcije sadržaja, istaknula je da je taj dan odabran za emitiranje jer ima „poseban značaj u Europi”, kao Međunarodni dan zajedničkog života u miru.

Irski kanal RTE emitirat će epizodu popularne irske humoristične serije iz devedesetih „Father Ted” u kojoj dvojica svećenika pišu pjesmu za sudjelovanje na međunarodnom pjevačkom natjecanju.

Spomenute tri zemlje bojkotiraju 70. izdanje natjecanja koje se ove godine održava u Beču, prosvjedujući protiv odluke Europske radiodifuzne unije (EBU) da dopusti sudjelovanje Izraelu.

Island i Nizozemska prenosit će natjecanje 

Island i Nizozemska također su se povukli iz samog natjecanja, no ipak će prenositi program, piše France Presse. Svih pet zemalja osuđuje izraelski rat u Gazi. 

- Ove godine nam nedostaje pet članova obitelji. Volimo ih i nadamo se da će se vratiti. Potpuno smo jasni: učinit ćemo sve u našoj moći da nađemo način za njihov povratak - rekao je Martin Green, direktor Eurovizije, na konferenciji za novinare u Beču.

U glavnom gradu Austrije u subotu su održani propalestinski prosvjedi, a više od tisuću umjetnika i glazbenih skupina, kao i organizacija Amnesty International, pozvalo je na bojkot.

- Propust EBU-a da suspendira Izrael iz Eurovizije, kao što je to učinio s Rusijom, čin je kukavičluka i eklatantan primjer dvostrukih standarda - poručila je glavna tajnica Amnestyja Agnes Callamard u priopćenju od ponedjeljka.

Amichai Chikli, izraelski ministar za dijasporu, izrazio je u izjavi u ponedjeljak zabrinutost zbog „snažnog, koordiniranog porasta antisemitske i antiizraelske retorike oko Eurosonga 2026.“

- Naložio sam da se prošire praćenje i upozorenja u stvarnom vremenu te da surađujemo s nadležnim vlastima i našim partnerima diljem svijeta kako bismo zaštitili izraelske građane i židovske zajednice - dodao je.

Prije subotnjeg finala, polufinale Eurosonga održava se u utorak i četvrtak. Izraelski natjecatelj Noam Bettan, koji ima i francusko državljanstvo, sudjeluje u polufinalu u utorak.

