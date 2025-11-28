Obavijesti

U PETOM KUPEU

Peta dodjela nagrade Elector u veljači: Uskoro kreće glasanje

24sata
Foto: Samir Ceric Kovacevic

Ove godine Elector ponovno okuplja preko 30 glazbenih novinara i urednika domaćih medija koji pomno prate elektroničku scenu, njezin razvoj i nove kreativne pravce.

Kako se približavamo završnici 2025. godine, domaća elektronička glazbena scena ponovno ulazi u svoj najuzbudljiviji period – vrijeme kada renomirani žiri Glazbene novinarske nagrade Elector započinje s odabirom najistaknutijih umjetnika, DJ-eva i producenata koji su obilježili godinu na izmaku.

Peta po redu dodjela Glazbene novinarske nagrade Elector održat će se 13. veljače 2026. godine u zagrebačkom Petom kupeu.

- Nagrada Elector stigla je do svog prvog malog jubileja - očekuje nas njeno peto izdanje. I ove će se godine dodijeliti priznanja najuspješnijim hrvatskim autorima i izvođačima elektroničke glazbe, a za samu dodjelu smo pripremili nešto drugačije od dosadašnjih izdanja i održat ćemo ju u klupskom ozračju, bliskom elektroničkoj glazbi. Stoga, peti Elector, prigodno će se održati u Petom Kupeu, popularnom zagrebačkom klubu, uz zabavu nakon službenog programa - rekao je direktor nagrade Arsen Pavešić.

Ove godine Elector ponovno okuplja preko 30 glazbenih novinara i urednika domaćih medija koji pomno prate elektroničku scenu, njezin razvoj i nove kreativne pravce. Upravo će oni imati ključnu ulogu u definiranju nominacija za sve kategorije nagrade – od najboljeg izvođača i albuma do najupečatljivijeg novog imena koje je obilježilo proteklih dvanaest mjeseci.

- Peta godina u Petom kupeu. Zvuči simbolično jer realno i jest budući zaokružujemo petogodišnji ciklus nagrade povratkom clubbingu koji je izvor i smisao cijele elektronske scene. Uvidom u skener kojim pratimo izdanja znamo da je godina za elektroničku glazbu bila vrlo kvalitetna. Sad je na novinarima da glasaju i izaberu, a na nama da proslavimo najbolje i zabavimo se na dodjeli u veljači - dodao je Dražen Baljak, voditelj nagrade.

Službeni popis nominiranih bit će objavljen sredinom siječnja 2026. godine, čime će se otvoriti završni krug iščekivanja i priprema za dodjelu nagrada koja je prerasla u jedno od ključnih godišnjih okupljanja domaće elektroničke zajednice.

Nagradu ELECTOR pokrenuli su DJ sekcija Hrvatske glazbene unije i Hrvatsko društvo skladatelja, koproducent je Peti kupe, a organizator Unison – Hrvatski glazbeni savez.

