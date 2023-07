Petar Grašo 'bocnuo' je Tončija Huljića: 'Dok kuham me vrijeđa, a onda sve pojede i popije...'

Pjevač Petar Grašo (47) nedavno je nastupao na Istri, a nakon koncerta je za IN Magazin progovorio o odnosu s puncem Tončijem Huljićem (61). Njegov punac ovaj put nije bio u publici na koncertu, a Petar je otkrio kakav je Tonči kao punac.

- Ja sam njemu odličan, a on je meni očajan. Dok kuham, vrijeđa me da to sigurno neće biti dobro, onda kad ja to skuham, sve pojede, sve popije, onda vi procijenite tko je kome tu dobar - našalio se.

Ipak, otkrio je i da je sretan sa svojim životom.

- Mislim da je prirodan put čovjeka da stremi da bude sretan. Ja sam sretan sa svim u životu što sam prošao jer sve to što sam prošao u životu dovelo me da budem i sada sretan - rekao je.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Petar se prošle godine u veljači vjenčao s Hanom Huljić, kćeri Tončija i Vjekoslave Huljić. Nešto kasnije dobili su prvo dijete, kćer Albu.