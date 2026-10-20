Petar Grašo otkrio kako izgleda njegov život s Hanom i djecom

Ja sam se pomirio s time, i moja familija, da sam ja leteći. Ali reći ću vam samo ovo konkretno. Jučer sam vozio iz Beograda za Split u komadu da bih ih vidio samo dan i pol. Meni je to normalno, nekada je bilo teško, ali to je jednostavno. Taj zov da vidiš ta mala bića jači je od svega, od svih kilometara, ispričao je Petar Grašo (50) za IN magazin Nove TV.

Kod kuće ga čekaju supruga Hana Huljić Grašo (35) i njihovo dvoje djece, kći Alba i sin Toni. A iako zbog nastupa često izbiva iz Splita, dobro zna kakav otac želi biti. Djeci ne namjerava određivati životni put nego im pomoći da sami pronađu svoj.

- Prije svega da budu dobri ljudi, da budu lojalni, da ne gledaju tko je u što obučen. Ja sam tu da im prije svega pomognem, ja im neću pisati scenarij, ja ću im pomoći da ga sami napišu - istaknuo je Grašo.

Hana Hulji? Grašo i Petar Grašo postali su roditelji djevoj?ice | Foto: Zarko Basic/PIXSELL

A kako izgleda život pod istim krovom kad su oba supružnika glazbenici?

- Živimo zaista kao neki svakodnevni ljudi, iako je naš život sve samo ne svakodnevan. Ali nikad nam glazba nije bila prepreka, funkcioniramo besprijekorno, imamo neki duševni Bluetooth, u sinergiji smo i funkcioniramo bez da itko išta kaže - objasnio je Grašo.

Nekad je upravo on bio taj koji je kod kuće pripremao ručak. Danas zbog putovanja sve rjeđe stigne stati za štednjak, no kuhati nije zaboravio.

- Ja sam u kuhinji malo zahrđao jer putujem puno, ali znam kuhati sve jer smo imali konobu prije. Nije mi znanje sad za nekog vrhunskog chefa, već za amatera, ali znam kuhati sve ove domaće stvari - od punjenih paprika, popare, brudeta. Sve! - pohvalio se.

Pula: Koncert Petra Graše u Areni | Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Osim što nastupa diljem regije, Grašo priprema i nove pjesme.

- Ono što je najvažnije je da će biti vrlo brzo objavljene neke velike stvari što se tiče mojih aktivnosti u 2027. godini, a sada se dovršavaju i četiri moje pjesme i iduće godine ćemo nakon 20 godina imati napokon novi album Petra Graše - najavio je pjevač.