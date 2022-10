Petar Grašo raznježio voditeljicu odgovorom: 'Najljepša zora koju sam dočekao je moja Alba'

Pjevač Petar Grašo (46) u posljednje vrijeme nailazi na negativne komentare nakon što je otkrio da svoju tromjesečnu kćerkicu Albu, koju je dobio u braku s Hanom Huljić, ne stiže često viđati zbog pretrpanog rasporeda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Grašo, kojemu su mnogi koncerti bili odgođeni za 2022. godinu još zbog korone, požalio se da ne stigne provoditi vrijeme s obitelji koliko bi želio.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL (ilustracija)

- S obzirom na to da sam ja svoju godinu popunio koncertima i prije nego što se ona rodila, ne stignem je, nažalost, u toj mjeri ni vidjeti. Ona je još beba, nije toliko involvirana u glazbu uopće. Vidjet ćemo njezine afinitete, polako - rekao je pjevač.

Grašo je sada ponovno progovorio o kćerkici tijekom gostovanja u emisiji 'Balkanskom ulicom' na srpskoj televiziji. Na pitanje voditeljice koja je najljepša zora koju je dočekao pjevač je imao spreman odgovor.

Foto: Youtube/Screenshot

- Najljepša zora koju sam dočekao to je Alba, u prijevodu zora, to je moja kćer - odgovorio joj je Petar.

Također je ispričao da kćerkici pjeva, ali kako kaže, nesvjesno.

Foto: Youtube/Screenshot

- Možda malo nesvjesno, zapravo uhvatim se da sebi pjevam dok nju držim u rukama, jer ja non stop pjevam nešto, non stop pjevušim u kući, to mi je podsvjesno. Sad joj majka pjeva. Majka ima lijep i anđeoski glas tako da nije problem - ispričao je.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Pjevač je otkrio je i koji trenutak s Albom posebno pamti.

- Puno je trenutaka sreće, zaista ih je puno. Jedan od sretnijih momenata je kada sam se 17.7. vratio nakon deset sati putovanja iz Ohrida preko Skoplja do Zagreba, pa autom do Splita kada sam došao u deset sati u rodilište i uzeo to malo stvorenje u ruke rekao sam sam sebi: 'Ovo je tvoje majstore pa ti sad vidi'. To je jedan momenat koji nikada neću zaboraviti, naravno - rekao je.

Foto: S.N

Graš je priznao da je planirao prije Haninog poroda očistiti raspored, ali ih je Alba iznenadila i malo uranila, a otkrio je i kako je s obitelji proslavio njeno rođenje.

- Te večeri sam bio toliko umoran, imao sam koncerte, a ona je malo ranije došla, par dana prije nego što smo mi mislili tako da me to zateklo, jer ja sam ostavio tih desetak dana kritičnih da budem kući, ali dijete je malo uranilo, tako da bio sam toliko umoran da sam samo došao kod majke i oca, tamo su bili Tonči i Vjekoslava i jednostavno smo popili crno vino i uživali u momentu’, rekao je Petar.

Najčitaniji članci