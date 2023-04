Petar je u 'Superpotjeri' osvojio 20 tisuća eura: 'Popularnost mi je draža od osvojenog novca'

U nedjeljnoj emisiji 'Superpotjere' gledatelje je oduševio mladi student Petar Vrvilo (22) iz Šibenika. Pobjedio je igrajući protiv pet lovaca - Svena Marcelića, Morane Zibar, Krešimira Sučevića Međerala, Mladena Vukorepe i Deana Kotige. Otkrio nam je da put u Indiju, za koji je rekao kako bi mogao potrošiti osvojeni novac, još nije realiziran.

Foto: HRT

- Više se to vrti kao ugodna ideja, to sam rekao u emisiji jer s obzirom na osvojenih 20 tisuća eura mogao bi otputovati u Indiju, to mi i je životna želja. Međutim, od realističnijih planova, na ljeto s prijateljima idem u Španjolsku, a možda odem u Tursku - podijelio nam je Petar planove i otkrio kako nije bio svjestan pobjede:

- U prvih 10 sekundi, u šoku sam bio, ne znate što se događa. Poslije kad sam shvatio, nije bilo toliko do novca koliko sam bio zadovoljan time kako je sve ispalo. Bilo je lijepo, zabavno i dramatično. Nikad ne idem na kvizove da osvojim neki novac, nagrade... Više je do društva i zabave - priznao je i rekao kako mu je draža stečena popularnost nego osvojeni novac.

Foto: HRT

Petar je za samo jednu sekundu razlike pobijedio svih pet lovaca, a publika je nakon njegove pobjede gromoglasno pljeskala. Priznao je da, iako je inače tremaš, ovog puta ga je trema zaobišla.

- Bio sam dva puta u 'Potjeri', ali neuspješno. Iako je ova emisija išla i uživo, ipak sam bio opušteniji, jer 50 posto natjecatelja u 'Superpotjeri' osvoji određenu svotu novca, što ćete rijetko vidjeti u Potjeri - odgovorio je Petar koji nam se javio u pauzi od pub kviza i dodao kako se rijetko kada za njih priprema.

Foto: HRT

- Nije to nekakav ispit, jednostavno zanimaju vas neke stvari, kroz život učite, čitate i memorija vam je puna. Idem svaku srijedu na pub kvizove, ali nisam se pripremao za 'Superpotjeru'. Jednostavno se život dogodio - rekao je.

Foto: HRT

