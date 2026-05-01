Petar Pereža dobio treće dijete: 'Stigla nam je Mari Charbel'

Voditelj Petar Pereža i njegova supruga Morana dobili su treće dijete. 'Stigla nam je Mari Charbel. Mama Morana je super, a braća i tata najponosniji na svijetu!', napisao je Pereža na Facebooku uz fotografiju prinove.

Par je u braku od srpnja 2006. godine. Sudbonosno 'da' izrekli su u crkvi u Skradinu, a slavlje koje je uslijedilo bilo je sve samo ne obično. S devedesetak uzvanika brodom su otplovili do ušća rijeke Krke, gdje su u restoranu okruženom prirodom nastavili feštu u opuštenoj atmosferi. Goste su čak zamolili da uz ležerniju odjeću ponesu i kupaće kostime.

Ubrzo je stigla i kruna njihove ljubavi. U siječnju 2007. rodio im se prvi sin, Toma. Zanimljivo je da su se za ime odlučili tek tri tjedna nakon njegova rođenja, a inspiraciju su dobili na medenom mjesecu. Dvije godine kasnije, obitelj se proširila za još jednog člana, sina Šimuna. Danas su Toma (18) i Šimun (16) mladići, a obitelj je Petru i dalje najveći prioritet.

​- Obitelj je moj prioritet, tako da umjesto nekakvih specijalnih trenutaka za sebe kroz relaksaciju ili hobije, uvijek biram služenje obitelji i naše zajedništvo - istaknuo je voditelj, čiju svakodnevicu obogaćuju druženja s najbližima.