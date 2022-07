Pete Davidson priznao što želi: 'Trenutačno se pripremam za to'

Komičar Pete Davidson (28) se osjeća spremnim da postane otac i jedva čeka da se to dogodi. Priznao je to u intervjuu s glumcem i komičarem Kevinom Hartom (43) u emisiji 'Hart to Heart'.

- Definitivno sam obiteljski čovjek. Moja najdraža stvar ikada, koju tek trebam postići, je da želim imati djecu - rekao je Davidson Hartu.

- To je moj san - dodao je.

- To uopće nije klišej, to je najbolja stvar koju možeš učiniti u životu - Hart je poručio Peteu nakon što se ovaj krenuo opravdavati da je možda klišej što ima takav san.

Davidson je zatim nastavio kako očekuje da će biti zabavno kada postane roditelj.

- Toliko sam uzbuđen za to poglavlje u životu, pa se trenutačno otprilike pripremam za to. Samo pokušavam biti dobar tip, razvijati se i biti bolji, tako da mi bude lakše jednom kad se to dogodi - objasnio je Pete kako se za sad priprema za očinstvo.

U razgovoru su se dotakli i teme kako su njihova traumatična iskustva u djetinjstvu na kraju oblikovala njihove živote te kako su obojica koristili komediju kao svojevrsnu terapiju.

- Stalno govorim svojim prijateljima, 'da je sve bilo u redu, da sam imao normalno djetinjstvo vjerojatno bih bio građevinski radnik na Staten Islandu i bio bih najsretniji čovjek' - našalio se Pete. Davidsonov otac je bio vatrogasac i poginuo je u terorističkom napadu u New Yorku 11. rujna 2001. godine, kada je Pete imao samo sedam godina.

Iako je komičareva ljubav za komedijom krenula iz boli, također ga je dovelo do trenutne djevojke, Kim Kardashian (41). Pete i Kim zajedno su od kada je Kim vodila humoristični skeč na SNL-u u listopadu prošle godine.

Osim s Kim, Pete voli provoditi puno vremena i s njezino četvero djece. Toliko jako da si je čak dao tetovirati inicijale Kim i njezine djece, North (9), Saint (6), Chicago (4) i Psalm (3), na svoj vrat.

