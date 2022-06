Kim upoznala dečka Petea s radnicom: Ona zna sve o meni. Sigurno je i vidjela moju vaginu

U finalu prve sezone nove reality serije popularne američke obitelji 'The Kardashians', u zadnjoj sceni je prikazano kako Kim Kardashian (41) upoznaje svog dečka Petea Davidsona (28) s dugogodišnjom članicom ekipe Paxy.

Par je već bio u vezi tijekom većeg dijela prve sezone serije, a iako su ga obožavatelji nekoliko puta čuli preko telefona ili izvan kamere, nikad ga nisu vidjeli na ekranu.

- Paxy je radila sa mnom 14 godina od 'Keeping Up With the Kardashians'. Ona zna sve o meni. Vjerojatno je vidjela i moju vaginu - izjavila je Kim, a zatim se čuo Pete u pozadini.

- Više od mene? - upitao je Kim.

- Ne više od tebe, ali vjerojatno je vidjela - objasnila je Kim, a Paxy je kroz smijeh priznala da nije vidjela njenu vaginu.

- Stići ćemo do toga. Treba proći puno vremena da vidite moju vaginu. Ali možete je pogledati na internetu. Samo se šalim - komentirala je Kim.

Podsjećamo, Kim i Pete službeno su zajedno od studenog prošle godine, iako se o njihovoj vezi šuškalo još i ranije. Njeni obožavatelji se već dulje vrijeme nadaju da će se Pete pojaviti u njenom reality showu, a mnogi vjeruju da je ova scena bila uvod u novu sezonu.

