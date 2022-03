Romantični mjuzikl "Cyrano" u kina stiže 3. ožujka. Bezvremenska je to priča nagrađivanog redatelja Joe Wrighta koji potpisuje i film "Ponos i predrasude" iz 2005. godine. Njegova najnovija priča prati ljubavni trokut uz pregršt emocija i glazbu, a bazirana je na kazališnoj predstavi s kraja 19. stoljeća o Cyranu de Bergeracu, francuskom pjesniku koji je živio i stvarao u 17. stoljeću.

Originalnu predstavu je kreirao francuski pisac Edmond Rostand, a film Wrighta je adaptacija mjuzikla iz 2018. u kojem je Erica Schmidt bila scenarist i redatelj.

Cyrano, kojeg utjelovljuje Peter Dinklage, čovjek je ispred svog vremena, koji zadivljuje žestokom igrom riječi na verbalnom natjecanju i briljantnim mačevanjem u dvoboju. Nesiguran u svoj fizički izgled, Cyrano je uvjeren kako nije dostojan ljubavi odane prijateljice, blistave Roxanne koju glumi Haley Bennett.

Cyrano tek treba izjaviti svoje osjećaje prema Roxanne, a ona se na prvi pogled zaljubljuje u Christiana kojeg tumači Kelvin Harrison, Jr.

Redatelj Wright je svojevremeno izjavio kako se od malih nogu poistovjećivao s likom u originalnoj francuskoj inačici kazališne predstave na kojoj je film baziran.

- Bio sam jedno od one djece koja su se osjećala čudnom i nedostojnom ljubavi što me povezalo s pričom. Radi se o ljudskoj potrebi za povezivanjem i o tome kako u tome često ne uspijevamo - svojevremeno je izjavio redatelj za BBC News. Dodao je kako možda ovaj film ispriča nešto u što vjeruje da predstavlja istinu, a to je da smo više slični no što smo različiti, unatoč vanjskom izgledu.

Tko je Cyrano de Bergerac?

Kazališna dramu je 1897. godine napisao Edmond Rostand, i govori o Cyranu de Bergeracu, čovjeku rođenom s vrlo velikim i ružnim nosom, zbog čega se osjećao neprihvaćenim.

U originalnoj kazališnoj drami, Cyrano je talentirani pjesnik i izvrstan mačevalac koji je potajno zaljubljen u ženu po imenu Roxane, koja je i sama ljubiteljica poezije. Cyrano, svjestan svog izgleda i u strahu od odbijanja, traži način kako Roxani otkriti svoje prave osjećaje. Roxane se inicijalno počinje zaljubljivati u zgodnog vojnog kadeta po imenu Christian, no budući kako Christian nije vičan pisanju, Cyrano se uključuje u igru te umjesto Christiana počinje pisati pjesme i ljubavna pisma.

Film ilustrira nekoliko tema – moć jezika, prevaru te kompleksnost odnosa u ljubavnom trokutu i unutarnju borbu u kojem se sučeljavaju vanjski izgled i unutarnja vrijednost.

Omiljeni Peter Dinklage, zvijezda serije "Igra Prijestolja", planira nekoliko novih filmskih projekata, a za glumicu Haley Bennett ovo je debitantska uloga na velikom ekranu. Dinklage, suprug Erice Schmidt, zvijezda je i off-Broadway mjuzikla i Wrightovog filma.

Haley Bennett supruga je redatelja Joea Wrighta.