Peter Fonda: Otac ga nije volio, a za karijeru bi napravio sve...

Nikad nije pričao s nama. Zajedničke večere bile su hladna šutnja za stolom. Otac nam je ljubav pokazivao kroz ljutnju, pričao je Peter Fonda o teškom odnosu s ocem.

Američki glumac, koji je imao teško djetinjstvo, uvijek je “ganjao” karijeru te u njoj tražio spas od problema. Iza sebe ima 116 uloga. Fonda je holivudska ikona, a osim glume okušao se i kao redatelj, producent i scenarist. Posljednja uloga koju je utjelovio bila je u filmu “The Last Full Measure”, koji će obožavatelji Fonde u kinu moći pogledati tek od listopada. Za film “Uleejevo zlato” iz 1997. godine dobio je Zlatni globus za najboljega glumca.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Iako iza sebe ima kultnih filmova, nikad nije bio velika zvijezda kao njegova sestra Jane Fonda (81), a njegov najveći hit karijere ostao je “Goli u sedlu”, čiji je scenarij napisao s Dennisom Hopperom koji je većinu 90-ih proveo u uvjerenju da je izigran i da je njegov dio novca završio kod Petera. Godinama su se “vucarali” po sudovima, a na kraju je Hopper izgubio parnicu. Njihovo prijateljstvo više nikad nije bilo kao prije.

Glumac koji je 16. kolovoza preminuo u 79. godini od raka pluća bitku je “izgubio” u kući u Los Angelesu u krugu obitelji. Fonda je ostavio neizbrisiv trag u filmskoj industriji, kao i njegovo prezime koje potječe iz glumačke obitelji. Otac Petera Fonde bio je legendarni glumac Henry Fonda (1905.–1982.). Također, Peterova sestra Jane, kao i njegova kći Bridget Fonda (55).

Peter je priznao kako je njegovo odrastanje bilo teško, a cijelu istinu otkrio je u biografiji “Don’t Tell Dad”. Volio je oca, no njih dvojica počela su razgovarati tek nekoliko godina prije Henryjeve smrti. Njihova komunikacija bila je toliko ograničena da je Peter tek godinama nakon smrti majke Frances Ford Seymour doznao da nije umrla od srčanog udara nego si je prerezala grkljan nakon povratka iz psihijatrijske ustanove. Frances je uvjerila liječnike u ustanovi da joj se stanje popravilo, vratila se kući i ubila se. Peter je s vremenom skupio hrabrosti i oca pitao zašto mu nikad nije rekao što je bilo s majkom. Učinio je to u trenutku kad ga je Henry učio voziti automobil. Na to je samo odgovorio: “Bolje pazi na cestu.”

Foto: Ben Rose

Smrt majke i hladan odnos s ocem bili su previše za Petera, koji se kao adolescent pokušao ubiti. Uzeo je pištolj i upucao se u trbuh. Fonda u memoarima piše o drogama koje je konzumirao, no zbog kćeri, koja mu je rekla da se boji da neće dugo živjeti ako se ne prestane drogirati, Peter je prestao.

Unatoč teškom djetinjstvu Fonda je od početka karijere dokazao da je gluma ono čime se želi baviti ostatak svog života. Prvi film snimio je kad ga je producent Ross Hunter tražio glumca za romantičnu komediju “Tammy and the Doctor” iz 1963. Tijekom glumačke karijere ostvario je brojna prijateljstva. Tako je jednom prilikom s članovima benda The Byrds u kolovozu 1965. posjetio Beatlese u njihovoj unajmljenoj kući u Benedict Canyonu u Los Angelesu.

Foto: Getty

Dok su John Lennon, Ringo Starr, George Harrison i Fonda bili pod utjecajem LSD-a, Lennon je čuo Fondu kako govori: “Znam kako je biti mrtav”. Lennon je ovu frazu upotrijebio kao povod za svoju pjesmu “She Said She Said”, koja je uvrštena na album “Revolver” 1966. Karijera mu je išla uzlaznom putanjom od ranih dvadesetih, no na ljubavnom planu nije imao sreće. Tri puta se ženio.

U 21. godini oženio se umjetnicom Susan Brewer (80), s kojom je bio 13 godina, no ljubav nije potrajala pa je samo godinu nakon ponovno stao pred oltar s Portie Rebeccom Crockett, s kojom je proveo dugih 36 godina. Ipak, ni to nije bila ljubav kakvu je Fonda želio, pa se 2011. oženio s Margaret DeVogelaere, s kojom je ostao do smrti.