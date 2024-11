Petra Dugandžić javila se iz Nigerije: Snimila se 'okupana' u znoju iz kuhinje i sve nasmijala

Kak' je u Africi, napisala je Petra Dugandžić (48) u opisu videa koji je podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Glumica se nedavno udala u tajnosti za 26 godina mlađeg nogometaša iz Nigerije, Maka Noblea. Otkako je javnosti obznanila svoju ljubav, redovno dijeli njihove privatne trenutke.

Glumica je objavila video iz nigerijskog grada Enugu te nasmijala pratitelje.

Snimila se kako kuha 'okupana' znojem, a u snimci je napisala: 'Afrička kuhinja'.

Nedavno je glumica imala premijeru predstave 'Nikome ni riječi' u kojoj je iznijela detalje o svojoj ljubavnoj priči. Svog supruga upoznala je tijekom posjeta Africi. Putovala je u svom aranžmanu, a on je bio na gostovanju sa svojim klubom na nogometnom turniru.

Odmah je bilo jasno da su suđeni jedno drugome.

- Naša razlika u godinama, pogotovo starijim generacijama nije prirodna. Niti meni nije bilo kad sam s njim prvi put razgovarala o pravoj ljubavi. Samo sam rekla: 'Bože, što je to?' No kad se duše spoje, spoje se. Njegov tradicionalni otac na početku nije najbolje reagirao, ali kasnije me prihvatio. Uvijek kažem ljudima neka se pitaju zašto netko ima takvu priču, neka malo prouče na internetu i razmisle kako bi oni da su na tom mjestu. Najlakše je mrziti i osuđivati. Kritike bole - ističe glumica.

Foto: Privatni album/canva