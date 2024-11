Petra Dugandžić o mužu Maku: Razlika u godinama nekima nije prirodna. Najlakše je osuđivati

Htjela sam 20 godina karijere proslaviti monokomedijom, a zašto se dogodila baš s Makovom i mojom ljubavnom pričom? Zato što je ekstremna, zanimljiva i meni sociološki jako bitna. Otvaram privatni život i kako bih napravila lijepi glumački komad, ali i pozvala publiku na empatiju, da pogledamo čovjeka do sebe jer postajemo multinacionalna sredina. Brzo nam se to događa i nismo na to navikli kao ostale europske države. Ako je moja priča ta preko koje bi se stvari mogle malo promijeniti, i ako je moj privatan život taj koji će možda zbog toga stradati, neka strada, ispričala nam je to glumica Petra Dugandžić (48) nakon što je u petak navečer kroz svoju predstavu "Nikome ni riječi" iznijela sve detalje o ljubavnoj priči s nigerijskim nogometašem Makom Nobleom te najintenzivnijem periodu svog života, koji ju je protresao i prizemljio.

Dvorana u zagrebačkoj Scenoteci bila je ispunjena gotovo do posljednjeg mjesta. Među publikom su se našla i velika glumačka imena poput Nade Gačešić Livaković, Gorana Grgića... Mnogi su potajice iščekivali i dolazak te javnu podršku Petrinog 26 godina mlađeg supruga, ali do toga ipak nije došlo.

Foto: Matija Sertić

- Mak igra, sada mu je sezona. Kad su nogometaši unutar sezone, proživljavaju svojevrsni vojnički režim. Živi u gradu u kojem igra, a ja živim u Zagrebu. Kad dođe u Zagreb, ide u hotel s dečkima, i na taj način funkcionira stvar. U subotu igra utakmicu i apsolutno mi nije bilo ni u primisli da ga vučem ovdje na premijeru. Pritom je ovo sve veliki kulturološki šok, pa smo u dogovoru da ne bismo išli među puno ljudi. Pogotovo s ovim reakcijama koje se sada događaju sa svih strana - priznala nam je glumica dok su joj pristizale same riječi hvale.

- Bila si divna, draga, fenomenalna. Bilo je šaljivo, ali ostane ti u srcu - pohvalio je Grgić kolegicu.

Zagreb: Poznati na premijeri predstave Nikome ni riječi | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Jako sam zadovoljna! Inače nisam baš ljubitelj monodrama, ali prošla mi je u trenu. Bila mi je sjajna ta Petrina energija i zaista sam navijala od početka do kraja da napravi nešto posebno, i mislim da je napravila nešto posebno - zaključila je Gačešić Livaković.

Dugandžić je sreću s 26 godina mlađim nogometašem pronašla nakon posjeta Africi. Putovala je u svom aranžmanu, a on je bio na gostovanju sa svojim klubom na nogometnom turniru. Upoznali su se i kratko družili, a onda se nastavili dopisivati. Odmah je bilo jasno da su suđeni jedno drugome.

Foto: Matija Sertić

Dugandžić je htjela ostati u Africi i vidjeti bi li tamo mogla pronaći svoj dom, ali Mak je želio doći u Lijepu Našu jer ga njegova karijera vuče prema Europi. Stigao je s turističkom vizom i trenirao. Bili su jako sretni što su zajedno i pokušavali su pronaći način kako produžiti vizu da se ne mora vraćati u Nigeriju. Tu počinje kalvarija s papirima i birokracijom, te predrasude koje je Petra dočarala u svojoj 90-minutnoj monokomediji.

- Naša razlika u godinama, pogotovo starijim generacijama nije prirodna. Niti meni nije bilo kad sam s njim prvi put razgovarala o pravoj ljubavi. Samo sam rekla: 'Bože, što je to?' No kad se duše spoje, spoje se. Njegov tradicionalni otac na početku nije najbolje reagirao, ali kasnije me prihvatio. Uvijek kažem ljudima neka se pitaju zašto netko ima takvu priču, neka malo prouče na internetu i razmisle kako bi oni da su na tom mjestu. Najlakše je mrziti i osuđivati. Kritike bole - ističe glumica. Dugandžić je, kaže, oduvijek osjećala povezanost s rasom u kojoj nije rođena. Zaljubila se u suprugov karakter, način na koji razmišlja. Njegova ljepota ga nije toliko privukla koliko osobnost.

Foto: Privatni album/canva

- To da je fizički lijep, zna se, vidi se po fotografijama. No on je i strašno rječit, zreo, zna poštivati i voljeti ženu. Znam da je ljudima teško povjerovati u to jer je mlad, ali to je druga kultura i odgoj. Mak svojoj sestri nije smio niti jednu ružnu riječ reći, odmah bi dobio batine. U Africi žene čuvaju, gledaju na njih drugačije. Ja sam dijete u našoj vezi, a on je taj koji je zreo i, kaže: 'Babe, come on, let's go'. Osvojio me svojim srcem i jer me voli tako kako me voli. Koliko god teško bilo vjerovati, mene taj čovjek stvarno jako voli i podržava jednako kao i ja njega. Želim punim očima tu ljubav živjeti, i ne želim razmišljati dokad - zaključila je glumica.