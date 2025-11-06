Glumica je s ponosom proslavila uspjeh svog 26 godina mlađeg supruga koji je sa svojim klubom ostvario povijesnu pobjedu kluba iz nižeg ranga
Petra Dugandžić ne sakriva ponos: Pohvalila se iznimnim uspjehom supruga nogometaša
Petra Dugandžić ne sakriva ponos. Na društvenim mrežama glumica se pohvalila iznimnim uspjehom svog supruga, Nigerijca Maka Noblea, koji je u srijedu bio dio senzacije kakva se rijetko viđa u hrvatskom nogometu. Naime, četvrtoligaš Kurilovec iz Velike Gorice izbacio je prvoligaša Istru 1961 iz SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa i time ostvario povijesni plasman u četvrtfinale natjecanja. Među junacima utakmice našao se Petrin suprug, koji je odigrao jednu od ključnih uloga u pobjedi svoje momčadi, dok je ona na Instagramu podijelila snimku slavlja ekipe, uz poruku iz koje se jasno vidi koliko je ponosna na svog supruga.
Njihova priča počela je prije nekoliko godina u Africi, gdje su se upoznali dok je Petra boravila na putovanju. Iako je tada željela ostati ondje, Mak je bio odlučan da njihov zajednički život nastave u Europi. Kad mu je istekla viza, morao se vratiti u Nigeriju, no njihova ljubav nadjačala je udaljenost. Par se vjenčao upravo tamo, u njegovoj domovini.
Danas zajedno žive u Hrvatskoj, a Makova nogometna priča tek počinje. I, sudeći po ovom uspjehu, mogla bi postati jednako uzbudljiva kao i njihova ljubavna.
