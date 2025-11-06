Petra Dugandžić ne sakriva ponos: Pohvalila se iznimnim uspjehom supruga nogometaša

Petra Dugandžić ne sakriva ponos. Na društvenim mrežama glumica se pohvalila iznimnim uspjehom svog supruga, Nigerijca Maka Noblea, koji je u srijedu bio dio senzacije kakva se rijetko viđa u hrvatskom nogometu. Naime, četvrtoligaš Kurilovec iz Velike Gorice izbacio je prvoligaša Istru 1961 iz SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa i time ostvario povijesni plasman u četvrtfinale natjecanja. Među junacima utakmice našao se Petrin suprug, koji je odigrao jednu od ključnih uloga u pobjedi svoje momčadi, dok je ona na Instagramu podijelila snimku slavlja ekipe, uz poruku iz koje se jasno vidi koliko je ponosna na svog supruga.

Foto: Instagram

Njihova priča počela je prije nekoliko godina u Africi, gdje su se upoznali dok je Petra boravila na putovanju. Iako je tada željela ostati ondje, Mak je bio odlučan da njihov zajednički život nastave u Europi. Kad mu je istekla viza, morao se vratiti u Nigeriju, no njihova ljubav nadjačala je udaljenost. Par se vjenčao upravo tamo, u njegovoj domovini.

Danas zajedno žive u Hrvatskoj, a Makova nogometna priča tek počinje. I, sudeći po ovom uspjehu, mogla bi postati jednako uzbudljiva kao i njihova ljubavna.

Foto: Instagram