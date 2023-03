Petra iz 'Braka na prvu' završila na štakama: Ljudi mi prilaze i pitaju je li mi to Dario napravio!

Petra Meštrić, kandidatkinja showa 'Brak na prvu' diplomirala i sada radi kao liječnica opće medicine u Zagrebu, a nedavno je završila na štakama. Mnogi gledatelji upitali su je je li joj to Dario napravio s obzirom da je od njega trpila grozne uvrede.

- Dogodila se nezgoda. Bila sam nespretna, pala sam u kupaonici, ozlijedila sam koljeno i sad nosim longetu. Najzanimljivija su pitanja na ulici. Ljudi mi prilaze i u šali me pitaju je li mi to Dario napravio. Ne mogu da se ne nasmijem na to - rekla je za RTL.

Foto: Privatni album

Iako njihov odnos u showu nije bio idiličan, Petra je otkrila kako su oni iz showa izašli kao prijatelji te da smatra da su oni pobjednici.

- Mislim da smo mi zaista pobjednici ovog eksperimenta jer kada spojiš toliko različite osobe i da na kraju budu u toliko dobrim odnosima, a taj odnos traje i dalje. Vidjeli smo se, komuniciramo, on mene pita za mišljenje, ja njega. Znam se zapitati što bi on sada rekao, a on to sigurno tako radi i za mene - izjavila je.

Foto: RTL

Petra je izjavila kako joj je žao što u showu nije pronašla ljubav, ali je otkrila i da se sada zaljubila.

- Žao mi je, žao mi je što nisam upoznala svoju osobu s kojom bi gradila nešto lijepo, ali opet, život ne možemo planirati, ulazimo s očekivanjima, a ponekad dobijemo i nešto bolje. Zaljubila sam se, ali to ni on još ne zna - rekla je.

Foto: RTL

Petra je nedavno diplomirala te rekla da joj nedostaju kandidati iz showa.

- Diplomirala sam 15. srpnja, vrlo sam se brza zaposlila u struci. Trenutačno radim u ordinaciji opće medicine u Zagrebu i jako sam sretna i zadovoljna na tom poslovnom planu. Nedostaje mi ‘Brak na prvu’, zbližila sam se s kandidatima i divnim ljudima iza kamere. Prvi tjedan sam samo čekala kada će doći snimatelji i Dario. Bilo se teško naviknuti na stvaran život - izjavila je.

Foto: Privatni album

Na sveukupni dojam o showu, Petra je rekla kako joj nije žao što je sudjelovala.

- S jedne strane mi je žao zato što u showu nisam pronašla osobu koju sam htjela. Isto sam u ovaj show ušla s očekivanjima da ću pronaći muškarca za sebe s kojim ću imati lijepu priču, i to se nije dogodilo i zbog toga mi je žao. Nije mi žao jer sam upoznala prekrasne ljude. Nije mi žao ni što sam upoznala Darija, samo bih voljela da sam ga upoznala na neki drugi način. U globalu, nije mi žao, žao mi je što je tako završilo - rekla je.

