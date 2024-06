Petra iz 'Braka' zabrinula svoje fanove: 'Ok je osjećati se loše, za neke stvari nema recepta'

Nakon uspjeha slijede i velika razočaranja jer, sve je to život. Tko zna zna, hvala na današnjim suzama, započela je Petra Meštrić, liječnica i kandidatkinja treće sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', na društvenim mrežama. Lijepa Petra progovorila je o teškim trenutcima u životu.

- Željela bih da normaliziramo činjenicu da je ok ponekad se osjećati loše. I ok je objaviti to na društvenim mrežama. I ok je osjećati se bespomoćno, tražiti razlog zašto... Ok je i ponekad i napraviti nešto da razveseliš druge ljude, a nisi morao, ok je, kad ne moraš, a napraviš, a možeš i da ne napraviš, na tebi je - dodala je Petra uz fotku na kojoj pozira pored mnoštva cvijeća.

Foto: Instagram

Liječnica i influencerica osvrnula se i na svoj rad i trud.

Foto: Instagram

- Ponekad se pitam što se ja u životu toliko trudim, toliko radim... Vidi li se to uopće? Prepoznaju li to ljudi? Barem oni koji bi "trebali" prepoznati. Za neke stvari u životu nema recepta, nema fakulteta, nema predavanja, nema literature, čak ni instruktora jer da ima ja bih sve dala da to doktoriram - zaključila je Petra.

Nedavno je Petra proslavila svoj 30. rođendan velikim partyjem u jednom zagrebačkom klubu. Imala je večer sushija i roštilja, a na zabavu su joj došli prijatelji, poslovni suradnici i kolege iz showa 'Braka na prvu'.

- Bilo je jako lijepo. Inače, nikad u životu nisam radila veliki party za ekipu i ovaj put sam odlučila to promijeniti - istaknula je Petra za RTL.

Foto: Instagram