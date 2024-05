Petra Meštrić iz 'Braka na prvu': 'Smršavila sam 15 kilograma! Ljubav? Da, zaljubljena sam'

Za vrijeme snimanja 'Braka na prvu' imala sam najviše kilograma u životu, a to je bilo 74. Krenula sam na dijetu i lagano vježbati, već sam pred kraj snimanja 'pala' na 72. U tih dvije godine (do sada) smršavjela sam oko 15 kg i sad imam 58 kilograma, ispričala je Petra Meštrić za RTL.

Kandidatkinja treće sezone 'Braka na prvu' prije nekoliko mjeseci počela je trenirati sa Stefanom Modrićem, s kojim se sprijateljila u sociološkom eksperimentu.

- Iskreno, treninzi su jako naporni, Stefan me ne štedi, ali tako se i postižu najbolji rezultati. On osmisli svaki trening unaprijed, a ja pojma nemam što me čeka. Dala sam potpuno povjerenje u njegove ruke jer je ipak on školovan po tom pitanju - priznala je Petra.

Osim toga, pazi na prehranu.

- Ja sam osoba koja ne podnosi restrikcije. Volim dobro jesti više od ičega. Kad sam u restoranima, jedem doslovno sve što mi se u tom trenutku jede, ali u manjim količinama od onoga što bih nekad pojela - rekla je.

Foto: Instagram

Kod kuće priprema isključivo, kaže, meso na papiru za pečenje uz neku salatu.

- Kuham i takozvane 'juhe', to jest povrće na vodi sa začinima. Obrok mi zna biti i tuna s posnim sirom i tako jednostavniji recepti bazirani na izvoru proteina uz povrće - objasnila je te dodala kako je jako zadovoljna svojom transformacijom.

Foto: Instagram

Otkrila je i da je u vezi, no u detalje nije htjela ulaziti.

Nedavno je ova liječnica i influencerica proslavila 30. rođendan, a prijateljice su joj čestitale posebnim poklonom. Jedna od prijateljica Petri je stavila povez na oči, a ponijela je i tortu te buket cvijeća. Otišle su na Slavonsku aveniju, gdje ju je dočekao billboard s njezinom likom i tekstom 'Sretan rođendan, Petra Meštrić'.

Foto: Privatni album