Petra iz 'Braka' proslavila 30. sa stilom: Nikad u životu nisam pripremila veliki party za ekipu

Liječnica, influencerica i kandidatkinja treće sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Petra Meštrić proslavila je prošlog vikenda svoj 30. rođendan.

- Bilo je jako lijepo. Inače, nikad u životu nisam radila veliki party za ekipu i ovaj put sam odlučila to promijeniti - istaknula je Petra za RTL, a proslavu je organizirala u jednom zagrebačkom klubu.

- Odlučila sam da imamo večeru sushi i roštilj a nakon toga tortu. Bilo je 20-ak gostiju, neki su stigli prije, neki kasnije. Bili su moji prijatelji, poslovni suradnici i naravno, dragi prijatelji iz 'Braka na prvu' - ispričala je Petra i dodala:

- S Hedvigom sam od nula do 24 pa je naravno ona bila ovdje, Tihomir je bio u Zagrebu pa se super poklopilo da se vidimo, Stefan mi je trener pa je naravno i on došao, a Klara živi u zgradi do moje. Zanimljivo je da sam Klaru tek upoznala na snimanju njene sezone kad smo im došli u emisiju i slučajno smo shvatile da živimo doslovno u susjedstvu.

Prije nekoliko mjeseci počela je trenirati sa Stefanom Modrićem koji je također sudjelovao u RTL-ovom showu 'Brak na prvu'. Mnogi su primijetili i pohvalili Petrinu fizičku transformaciju.

- Za vrijeme snimanja 'Braka na prvu' imala sam najviše kilograma u životu, a to je bilo 74. Krenula sam na dijetu i lagano vježbati, već sam pred kraj snimanja "pala" na 72. U tih dvije godine (do sada) smršavjela sam oko 15 kg i sad imam 58 kilograma - ispričala je liječnica.

Otkrila je i da nema restrikcije u svojoj prehrani te da voli hranu i uživa u njoj.

- Ja sam osoba koja ne podnosi restrikcije. Volim dobro jesti više od ičega. Kad sam u restoranima, jedem doslovno sve što mi se u tom trenutku jede, ali u manjim količinama od onoga što bih nekad pojela. Kad ne jedem u restoranima, doma spremam isključivo meso na papiru za pečenje iz pećnice uz neku salatu (zelenu, kupus, ciklu...). Kuham i takozvane "juhe", to jest povrće na vodi sa začinima. Obrok mi zna biti i tuna s posnim sirom i tako jednostavniji recepti bazirani na izvoru proteina uz povrće - objasnila je Petra.

Prošlog tjedna, Petru su iznenadile prijateljice i jedna draga osoba kada su joj poklonili rođendansku čestitku na billboardu.

- Mogu reći da mi je to bilo iznenađenje života. Osoba koja je to naručila zaista me zna u dušu. Tko me zna u dušu, zna da je ovo jedini poklon koji bi me razveselio najviše na svijetu. Da sam stan dobila, ne bi me ovoliko razveselilo. Nema dalje. Ja sam najsretnija žena na svijetu - rekla je Petra tom prilikom.

