Petra Kraljev o seriji 'Kumovi' i privatnom životu: 'Neispričana bajka, neka tako i ostane...'

Glumicu Petru Kraljev (34) gledali smo u ulozi Milice u seriji 'Kumovi', koja će uskoro dobiti i novu sezonu. Petra je sada za Showbuzz otkrila detalje o novoj sezoni, a progovorila je i o svom privatnom životu.

- S većinom kolega bila sam u kontaktu, tako da je nastavak snimanja samo produžena ruka našeg druženja. Jako smo se svi zbližili na ovom snimanju, a tijekom pauze samo smo intenzivirali odnos. Ono što sam dosad uspjela pročitati iz samog scenarija, mislim da se gledatelji mogu opustiti, zavaliti u svoj kauč i pripremiti na puno dobre zabave i smijeha - govori Petra.

Serija joj je donijela veliku popularnost, a kako kaže, često ju primijete na ulici.

- Radeći ovaj posao, pristajete na neke stvari. Između ostalog na fotografiranje s obožavateljima, na njihovu znatiželju da saznaju što će biti u idućim nastavcima i tako dalje. Sve to smatram velikim komplimentom, nikako smetnjom - rekla je Petra koju često nazovu i Milicom, po njenom liku.

Svoj privatni život Petra drži dalje od oka javnosti pa ni sada nije htjela previše otkriti.

- Moj je privatni život nikad do kraja prepričana bajka, basna, SF, misterij, triler, da ne nabrajam do kraja žanrove, za moj bi trebalo izmisliti novi. Da na kraju intervjua ne kvarim čitateljima dojam, neka ostane i dalje sve privatno. Hobi mi je svaki dan naučiti nešto novo, pročitati nešto zanimljivo, ne živjeti u rutini, doživjeti nešto što nisam nikad, bacati se na glavu gdje ne bih trebala, a za sve to skupa mislim da treba imati talenta - rekla je.