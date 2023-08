Petra Kurtela progovorila je o posebnom muškarcu: Zaljubili smo se, za dvije godine odljubili

Glumica Petra Kurtela (40) progovorila je o posebnom muškarcu koji je bio njen partner, a danas su dobri prijatelji. Progovorila je o Andreiu iz Rumunjske. Petra je objavila nekoliko fotografija na kojima je pozirala s Andreiem, a u opisu je ispričala njihovu priču.

- Nisam vam ispričala priču o Andreiu… Upoznali smo se jednog sarajevskog jutra u busu koji nas je vozio u dom Bjelave, gdje smo te davne 2010. godine bili smješteni kao predstavnici svojih zemalja na talent kampusu, on kao rumunjski redatelj/scenarist, ja kao glumica. Među polaznicima se tada pokrenula rasprava o filmu koji smo sinoć gledali na festivalu. Svi su bili revoltirani, zgroženi, neki su komentirali kako su čak izašli s projekcije. Meni se film strašno svidio pa sam se okrenula s prvog sjedišta i snažno krenula u njegovu obranu. Pol busa protiv, ja za. Debata je kratko trajala kad je sa sjedala preko puta netko suzdržano i mirno progovorio: 'I think it was awesome. I even bought a DVD from the director' - započela je u objavi.

- Pogledi su nam se sreli, usne razvukle u osmijeh, a ja sam znala da sam upoznala svojeg čovjeka. Naša kasnija dopisivanja bila su tren poezija, tren sitcom. S tobom je sve rolercoaster - jednom je rekao, a s njim je sve uvijek bilo izvor kreativnosti, mjesto autentičnosti, slobode i poleta. Zaljubili smo se, za dvije godine odljubili. Ali ja i dalje imam privilegiju viriti u sve njegove scenarije, davati sugestije, pregledavati snimke s castinga, s bilježnicom i olovkom u ruci gledati prve cutove montaže, sudjelovati na snimanju - dodala je pa nastavila:

- I dalje zajedno putujemo Europom kad god možemo, na premijere njegovih filmova ili čisto iz gušta. Ovo nam je treći zajednički posjet Sarajevu. Tu gdje je počelo naše veliko prijateljstvo, Andrei sutra ima premijeru svojeg prvog dugometražnog filma! I ti je imaš - kaže mi, jer mi je nakon mjeseci mojih upita imam li glavnu ulogu, dao malu ulogu u kojoj nije bilo potrebno znanje rumunjskog jezika. Da skratim, ponosna sam do neba i presretna što su mi SFF, ovaj grad i Talent campus omogućili da upoznam svojeg zauvijek 'brainmatea'.

Foto: Instagram/Petra Kurtela

Petra Kurtela proslavila se ulogom u 'Zabranjenoj ljubavi', a imali smo ju priliku gledati i u 'Plesu sa zvijezdama' gdje je plesala uz mentora Damira Horvatinčića. Petra je u vezi s arhitektom i dizajnerom videoigara Igorom Banovićem, a zajedno imaju sina Relju.

