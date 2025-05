Petra Meštrić kao djevojčica iz hita Zdenke Vučković: Dobila je skupi automobil za rođendan...

Dok mala pjevačica iz pjesme Ive Robića i Zdenke Vučković sanja o autu, biciklu, romobilu, medi, kolicima i Jugovinilu, lijepoj doktorici i bivšoj natjecateljici 'Braka na prvu' Petri Meštrić bio je dovoljan samo jedan automobil. I to, ni manje ni više, nego Porsche. Na svom Instagramu pohvalila se skupocjenim poklonom, a u opis je napisala 'Sretan mi rođendan'.

'Puno sreće i zdravlja i ljubavi naravno. Da se udaš ove godine', 'Sretan ti rođendan od srca i još puno kilometara s novim autekom', 'Najsretniji ljepotice', 'Uživaj u svom danu', samo su neki od komentara Petrinih pratitelja. Uz automobil na kojem je bila ogromna crvena mašna, Petra se fotografirala s velikim buketom crvenih ruža.

Zatim je objavila video s opisom: 'Za sve one koji se bore… Samo hrabro. Svemir pamti svaki korak. I sretan mi rođendan', a u videu se osvrnula na lijepe i ne tako lijepe dane.

- Nitko ne vidi one naporne dane kada ti je svega previše. Kada balansiraš između učenja, rada u kafiću da pokriješ troškove i snova koji ti se čine predaleko. Nitko ne vidi borbu s kilogramima, one sitne poraze i velike pobjede koje se ne broje lajkovima već odrazom u ogledalu. Ali ja znam. Znam koliko je truda, odricanja i borbe trebalo da dođem ovdje gdje sam sada. Ovaj auto je predivno iznenađenje mog partnera, ali i simbol dugog puta kojeg sam prošla. On je podsjetnik da svemir možda ima način da te nagradi onda kada najmanje očekuješ, ali najviše zaslužuješ - rekla je Petra u videu.

Foto: Instagram

​​​​​ Podsjetimo, prošle godine za rođendan je dobila poseban billboard s vlastitim likom i tekstom 'Sretan rođendan, Petra Meštrić'.

- Mogu reći da mi je to bilo iznenađenje života. Osoba koja je to naručila zaista me zna u dušu. Tko me zna u dušu, zna da je ovo jedini poklon koji bi me razveselio najviše na svijetu. Da sam stan dobila, ne bi me ovoliko razveselilo. Nema dalje. Ja sam najsretnija žena na svijetu. Mogu samo reći da su u onih pola sata auti trubili često - rekla nam je Petra tada i dodala da ne može ni zamisliti koliko je koštao najam billboarda.

Petra je diplomirala medicinu 15. srpnja 2022. godine, a diplomski rad je bio na temu prevencije mentalnog zdravlja mladih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ubrzo nakon toga počela je s radom u struci pa je bila zamjena u Ambulanti za školsku medicinu u Domu zdravlja u Zagrebu. Također, Petra je upisala i poslijediplomski studij nutricionizma, a u posljednje vrijeme poznata je javnosti i po čestim pojavljivanjima na zagrebačkoj špici subotom.