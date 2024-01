Petra Meštrić o najgorem spoju: 'Žvačem ja tu janjetinu, slušam ga i mislim si 'koji propuh'...'

Liječnica i bivša kandidatkinja treće sezone showa 'Brak na prvu', Petra Meštrić, podijelila je s pratiteljima na Instagramu kako je izgledao njezin najgori spoj u životu.

- Bila sam dosta mlađa i bilo je to kada sam živjela u Rijeci. Upoznala sam na plaži jednog Nijemca. Visok, plav, prezgodan, mlađi do mene, totalno nije moj tip, ali dobro, neću suditi po izgledu, idem mu dati priliku - započela je Petra.

- Otišli smo mi na večeru u jedan restoran. Vidim da ja to ne ide baš u najboljem smjeru, ali dobro. Žvačem ja tu janjetinu, slušam ga i mislim si 'koji propuh'. Završi večera, dođe konobar s računom i lik me pita: 'Hoćemo li podijeliti račun?' I što mislite što sam mu ja odgovorila na to? - upitala je pratitelje koji su imali podijeljene reakcije na njezinu priču.

'Nisi čula da je to za Nijemce normalno? Pa nisu svi kao Hrvati', 'Pravi muškarac treba platiti', 'Platila sve, pozdravila, otišla i više mu se nikada nisi javila. To bih ja napravila', pisali su u odjeljku za komentare.