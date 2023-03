Petra o odnosu s Darijem: 'Nije mi čestitao na diplomi, a neki drugi jesu. Povrijedio me jako'

Nakon završetka eksperimenta 'Brak na prvu' Dario i Petra otkrili su kako više nisu u dobrim odnosima.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nismo se nešto previše čuli, a nismo ni otišli na kavu - rekla je Petra o odnosu nje i Darija nakon završetka eksperimenta.

Par je imao brojne uspone i padove, a Dario je otkrio što najviše zamjera Petri:

- Najviše me smeta njezina neprirodnost, sva je u nekoj plastici, nju to muči. To mi jednostavno ne ide u glavu.

Foto: RTL

Iako su prošli puno toga zajedno kroz eksperiment, Petra se odlučila u potpunosti udaljiti od njega. Otkrila je kako joj Dario nije čestitao na diplomi, dok su joj drugi kandidati poslali poruku i čestitali joj.

- Drugi kandidati s kojima ni ne pričam su mi napisali poruku, a od njega me iznenadilo što mi nije mogao napisati ni –'čestitam', to me malo povrijedilo - izjavila je Petra.

Foto: RTL

Dok se Petra oprostila od ovog odnosa, Dario je otkrio kako i dalje nosi zaručnički prsten na ruci.

- Prsten nisam skidao, lijepo mi stoji, osjećam se više kao neki muškarac - rekao je Dario.

Foto: RTL

Najčitaniji članci