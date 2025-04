Petre Kovačević već godinama nema u javnosti: 'Ako se vratim čut će se sigurno buka i galama'

Prije otprilike deset godina, hrvatska glazbena scena ponovno je zasjala i ozbiljno konkurirala onoj u regiji, prvi put nakon 'zlatnih' devedesetih. Pop zvukovi obogaćeni reggaetonom i folk elementima osvajali su vrhove top lista, a među najistaknutijim imenima bila je tada 19-godišnja Petra Kovačević.

Zagreb: Pjeva?ica Petra Kova?evi? | Foto: Borna Filic/PIXSELL

Mlada pjevačica iz Novalje privukla je pažnju poznatog producenta i autora Branimira Mihaljevića, koji joj je pružio priliku – i nije se pokajao. Publika i kritika brzo su je prepoznali kao potencijalnu veliku zvijezdu. Njezini hitovi poput 'Ajmo plesat', 'Kad se obogatim' i 'Nije katastrofa' rado su se vrtjeli na radijskim postajama i glazbenim televizijama u udarnim terminima. No, pravi proboj dogodio se s pjesmom 'Buka galama', koja je osvojila slušatelje diljem regije i do danas ostala nezaobilazna na svakoj dobroj zabavi.

Godine 2016. Petra je s reperom Djomlom snimila ljetni hit Limunada i s puno entuzijazma najavila novu pjesmu koja, međutim, nikada nije ugledala svjetlo dana. Bez ikakvog pojašnjenja svojim fanovima, iznenada se povukla iz javnosti i glazbenog svijeta. Njezin nestanak iz medijskog prostora potrajao je punih sedam godina.

Vodice: Petra Kova?evi?, nova mlada pjeva?ica na hrvatskoj glazbenoj sceni | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Jako me veseli da i nakon toliko godina postoje ljudi koji su mi podrška, moji fanovi ... Ja nisam nestala. Njih potražite na popisu nestalih... I dalje živim glazbu, pišem pjesme, pjevam, ali sam sve malo ostavila po strani jer su mi prioriteti u zadnjih par godina bili drukčiji. Mogu vam otkriti da sam postala majka i ostvarila sam si san da kupim kuću u malom gradiću u Zagorju. Trenutno nisam u ljubavnoj vezi - otkrila je Petra u intervjuu za Story.

Komentirala je i tračeve da je imala zdravstvenih problema.

Zagreb: Pjeva?ica Petra Kova?evi? | Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Ne znam gdje i tko to priča, ali hvala Bogu sa zdravljem nemam nikakvih problema niti sam imala. Na početku karijere, preminuo je moj tata koji mi je bio najveća podrška kroz život te naravno da mi je to bilo teško razdoblje jer sam u to vrijeme pjevala i otac nije uspio doživjeti moj uspjeh - kazala je Petra.

Petra kaže da je glazba bila i ostala dio njenog života.

Vodice: Petra Kova?evi?, nova mlada pjeva?ica na hrvatskoj glazbenoj sceni | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Imam neke želje i planove i uvijek ću se nekim dijelom baviti glazbom. Kako i na koji način? To još ne znam. Glazba nikad nije nestala iz mog života, ona je ta koja mi pomaže kad sam tužna i sretna. Ako se vratim čut će se sigurno buka i galama - poručila je Petra.