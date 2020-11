Petreković se vraća u 'Tvoje lice zvuči poznato', bit će Severina

<p><strong>Marina Orsag </strong>(41) nakon dvostruke uloge u prošloj epizodi koja joj je donijela pobjedu, u sljedećoj će emisiji imati nemali zadatak utjeloviti <strong>Borisa Novkovića</strong> u duetu sa <strong>Severinom </strong>s pjesmom 'Tko je kriv'. Pjevat će s gostom iznenađenja, pobjednikom prve sezone showa 'Tvoje lice zvuči poznato',<strong> Mariom Petrekovićem</strong> (48).</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Marko Grubnić stilizira Maju, Indiru i Nives</b></p><p>- Bit će to čista erotika, ali ukusna. Mislim da bolju pomoć od gosta iznenađenja nisam mogla dobiti - rekla je Marina, a Mario, koji će na pozornicu izaći bos, se nadovezao: 'Nije važno tko je kriv, ali ne možemo dokučiti što se dogodilo'.</p><p>Nakon izvedbe Brune Marsa u prošloj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato', <strong>Marko Braić</strong> (29), ovog će puta utjeloviti <strong>Massima </strong>i njegov veliki hit, Porinom nagrađenu pjesmu 'Iz jednog pogleda'.</p><p>- To je predivna pjesma i sada sam joj se imao prilike puno posvetiti. On ima zanimljive pokrete ramenima, koljenima… - rekao je Marko koji unatoč rezultatima iz prošle emisije još uvijek čvrsto drži prvo mjesto u ukupnom poretku. Dodao je da nakon što je u prošloj emisiji pjevao Brunine visoke tonove, sada mora vježbati kako da vokalno utone u dubinu. Ovu pjesmu, kaže, posvećuje sebi.</p><p>- Želim pjevati na sceni i uopće ne razmišljati o rezultatu - rekao je. Veliki je talent, što je dokazao svojim sjajnim izvedbama, ali napominje da iza njegovog uspjeha stoje i pripreme do zadnjeg trenutka.</p><p>- Vremena nikad dosta. Ja se uvijek pripremam do zadnjeg trenutka tako da znam da sam učinio sve što sam mogao - kaže Marko. </p><p><strong>Nedu Parmać</strong> (35) ove ćemo nedjelje gledati kao jednog od najpopularnijeg američkog glumca današnjice koji povremeno zalazi i u glazbene vode – <strong>Willa Smitha</strong>.</p><p>- Puno se veselim, volim tu pjesmu, ali ima momenata u pjesmi gdje postoji šansa da nešto zeznem - rekla je Neda o pjesmi te prepričala o čemu se radi u svojedobnom Willovom hitu 'Boom! Shake the room'.</p><p>- On repa o tome kako mu je kad dođe u klub, u interesu da taj klub oraspoloži, ali shvaća da drugi muškarci koji se nađu u klubu možda imaju drugačije namjere, pa repa o njima, a ne o sebi - ispričala je Neda.</p><p><strong>Siniša Ružić</strong> (51) u novoj epizodi imat će dvostruku ulogu - utjelovit će i <strong>Željka Bebeka </strong>i <strong>Jasnu Zlokić </strong>s pjesmom 'Ima neka tajna veza'.</p><p>- Kad zbrojiš njihovu kilažu – to sam ja - našalio se Siniša kojeg ćemo u ženskoj ulozi romantične Jasne moći vidjeti na ekranu, dok će na pozornicu izaći kao Željko.</p><p>- Ovo je pjesma koju smo pjevali i na plažama, s gitarama - prisjetio se Siniša svojih mlađih dana.</p><p>Ovoga tjedna u glazbenom showu 'Tvoje lice zvuči poznato', vidjet ćemo još i<strong> Lu Jakelić </strong>(26) u ulozi megapopularne Billie Eilish, a <strong>Maria Valentića </strong>(40) kao indijsku zvijezdu Alku Yagnik.<strong> Fabijan Pavao Medvešek</strong> (27) ovoga puta transformirat će se u legendarnog Franka Sinatru, a <strong>Lana Klingor Mihić</strong> (40) utjelovit će Taniu Evans iz 'Culture Beata'.</p>