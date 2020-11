Dio gledatelja negoduje: 'Mario Valentić je trebao pobijediti...'

<p>Pobjeda u osmoj epizodi zabavnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato' otišla je u ruke <strong>Marine Orsag</strong> koja je imala zahtjevnu dvostruku ulogu - utjelovila je<strong> Barryja Whitea</strong> i <strong>Lisu Stansfield</strong> u pjesmi 'All around the world'.</p><p>- Mislila sam da će te ova pjesma izmučiti, ali ti si isplivala i razvalila si - poručila joj je Indira nakon nastupa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Iznenađena sam. Nisam se nadala pobjedi jer nam žiri uvijek govori da smo fenomenalni, a onda daju četiri boda - rekla je Marina.</p><p>No neki gledatelji nakon emisije komentirali su kako Marina nije zaslužila pobjedu s obzirom na to da je, prema njihovom mišljenju, <strong>Mario Valentić</strong> bio bolji. </p><p>- Ovaj put je Mario rasturio. Drago mi je što su malo 'lošiji' natjecatelji u ovoj emisiji izdominirali. Nije pošteno. Trebao je pobijediti Mišo Kovač - samo su neki od komentara na društvenim mrežama. </p><p>Inače, Maria Valentića gledali smo kao <strong>Matu Mišu Kovača</strong> u video spotu pjesme 'Sutra mi sude'. Marina je nagradu od 10.000 kuna odlučila je pokloniti udruzi 'Palčić'. </p><p>-S obzirom na to da je moj nećak 'palčić', odlučila sam da to bude ta udruga - rekla je Marina.</p>