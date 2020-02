Phoenix još nema Oscara, ali ove godine zato je veliki favorit

Oduševio je publiku, ali i kritiku svojim glumačkim sposobnostima u filmovima 'Gladijator', 'Hod po rubu' i 'Master', no nijednom nominaciju Akademije nije uspio pretvoriti u pobjedu. 'Joker' će biti njegova četvrta sreća, pokazuju sve kladionice koje prate skorašnje Oscare 10. veljače.

Za najbolju glavnu mušku ulogu nominirani su uz njega Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Jonathan Pryce i Adam Driver, no sve osim Phoenixova prvog Oscara bilo bi ogromno iznenađenje. DiCaprio je nakon brojnih sjajnih uloga Oscara napokon osvojio tek 2016., a svi ostali su bez kipića.

Joaquin je posljednjih godina odigrao nekolicinu hvaljenih uloga, redom mračnih, poremećenih i kompleksnih filmskih likova, a 'Joker' je samo bio šlag na torti. Ipak, nije Phoenixova četvrta nominacija najveći broj nominacija koje je Akademija nekome dodijelila a da pritom nijedna nije dovela do pobjede i prestižnog kipića.

Također, mnogi renomirani holivudski glumci svjetskoga glasa nikad se nisu oslastili Oscarom. Ed Harris nije uspio iz četiri nominacije, Tom Cruise, Johnny Depp i Edward Norton tri su puta bili blizu, a dvaput su nominirani Robert Downey Jr., John Travolta, John Malkovich, Ralph Fiennes...

Oscar nikad nisu dobili ni Robert Redford, Bill Murray, Liam Neeson, Samuel L. Jackson i mnogi drugi... Proslavljeni holivudski glumac koji je prošle godine snimao film 'The Hitman’s Wife’s Bodyguard' u Hrvatskoj nominaciju za Oscara je zaradio tek jednom, davne 1995. za plaćenog ubojicu u Tarantinovu klasiku 'Pakleni šund', u kojem je odigrao sporednu, ali zapaženu rolu.

Ove godine za najbolju mušku sporednu ulogu konkurencija je paklena. Nominirani su Brad Pitt, Tom Hanks, Joe Pesci, Anthony Hopkins i Al Pacino. Sve odreda raniji dobitnici Oscara, no Brad ga nije dobio za glumačku ulogu, iako je nekoliko puta bio nominiran. Sad je glavni favorit u kategoriji nakrcanoj velikim holivudskim imenima.

Najveće gubitnice Oscara kroz godine definitivno su Glenn Close i Amy Adams, s po sedam, odnosno šest nominacija i bez ijednoga kipića. Čak pet puta u 80-ima Close je, kako joj prezime i sugerira, bila blizu pobjede, ali nije uspjela doći do Oscara. Posljednji put nominirana je prošle godine za glavnu ulogu u filmu 'The Wife', no čak ni tada kao apsolutni favorit kategorije nije nagrađena. Pobjedu je iznenađujuće odnijela Olivia Colman. Amy Adams je šest puta 'ostala kratka'.

Također, posljednji put prošle godine, kada je bila nominirana za najbolju sporednu žensku ulogu. Po peti put u karijeri u toj kategoriji, ali nije bilo dovoljno. Sigourney Weaver 80-ih je tri puta bila nominirana, ali na nominacijama je i ostalo. Annette Bening nominacije Akademije zaslužila je čak četiri puta te također nijednom nije osvojila Oscara za svoje uloge, a isti broj nominacija i kipića stoji u CV-ju Michelle Williams, koja je dvaput bila nominirana za najbolju žensku sporednu ulogu, u filmovima 'Planina Brokeback' i 'Manchester na moru' te isto toliko puta u glavnoj ulozi, u filmovima 'Tužna veza' i 'Moj tjedan s Marilyn'.

Laura Linney bila je nominirana Za Oscara u glavnoj ulozi u filmu 'Računaj na mene', kao i u 'Obitelj Savage' te u sporednoj ulozi u filmu 'Kinsey' Billa Condona. Nominacije koje nisu rezultirale kipićem obilježile su i karijere Michelle Pfeiffer, Helene Bonham Carter, Angele Lansbury, Naomi Watts, Natalie Wood, Judy Garland, Grete Garbo... Ipak, iz nešto starijih holivudskih dana pravi peh pratio je Deborah Kerr, koja je skupila čak šest 'uzaludnih' nominacija za Oscara.

Za najbolje glumice koje nikad nisu bile čak ni nominirane za kipić među filmofilima često slove Rita Hayworth i Maureen O’Hara, a od aktivnih Robin Wright i Emily Blunt za koje se ništa nije promijenilo ni 2020. Velika favoritkinja ovih Oscara u ženskoj je glavnoj kategoriji Renee Zellweger za svoju ulogu Garland u filmu 'Judy' Ruperta Goolda.

Renee je Oskarovka od 2004. i nagrade za sporednu žensku ulogu u 'Studengori'. Uz nju su još nominirane Scarlett Johansson, Cynthia Erivo, Charlize Theron i Saoirse Ronan. Scarlett je na skorašnjim Oscarima nominirana u obje ženske kategorije, za filmove 'Marriage Story' te 'Jojo Rabbit', Theron je već oskarovka, Erivo je Akademiju oduševila glumom, ali i glazbom, dok je Ronan ovo četvrta nominacija.

Uz već spomenutu Johansson, za najbolju sporednu žensku rolu borit će se i Laura Dern, Margot Robbie, Florence Pugh i Kathy Bates, a kladionice najviše vjeruju Dern za ulogu u filmu 'Marriage Story'. Ovo joj je treća nominacija za Oscara. Robbie je nominirana po drugi put, a Pugh tek prvi put u karijeri za ulogu u filmu 'Male žene'. Kathy Bates svog je Oscara zaradila još 1991., i to za glavnu rolu u hororu 'Misery'.

