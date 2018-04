Picassovu krvavu maramicu Dora Maar čuvala je do smrti

#Taldíacomohoy de 1961 Picasso se casó en secreto con Jacqueline Roque en el Ayuntamiento de Vallauris. Durante diez días, a excepción del alcalde y de dos testigos, nadie tuvo el menor indicio de lo que había ocurrido. . . #OnADayLikeToday in 1961 Picasso secretly married Jacqueline Roque in the Town Hall of Vallauris. For ten days, with the exception of the mayor and two witnesses, nobody had the slightest trace of what had happened. . . + Info > http://www.museopicassomalaga.org/pablo-picasso . #Picasso #JacquelineRoque #CronologíaMPM #FondoOtero #boda #marriage

